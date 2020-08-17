У границ Беларуси замечены колонны русских оккупантов - ФОТО, ВИДЕО
У границ Беларуси были замечены колонны российской военной техники.
Об этом сообщает "Наша нива" в Telegram.
По данным источников, 16 августа на дороге Санкт-Петербург — Псков было замечено около 30—40 грузовиков и несколько военных внедорожников. Предположительно, в колонне может ехать не менее 600 боевиков.
Другую колонну, двигавшуюся в сторону Беларуси, очевидцы зафиксировали со стороны Москвы. В ней тоже присутствуют грузовики без маркировок, идентичные машинам Росгвардии. Экипаж - люди в черной форме без опознавательных знаков.
Примечание: на данный момент неизвестно, пересекли ли упомянутые колонны границу Беларуси. Продолжайте следить за новостями на БЕЗ ТАБУ.
Что было ранее?
9 августа в Беларуси завершились выборы президента страны. По официальным данным, в избирательной гонке уверенно лидирует Александр Лукашенко. Однако согласились с этим отнюдь не все и тысячи людей вышли на улицу.
Несмотря на жестокий отпор властей, антиправительственные протесты длятся до сих пор. На протяжении последних нескольких дней правящий режим пребывает в явной растерянности: крупнейшие заводы Беларуси объявили забастовку, бывшие военные переходят под бело-красные знамена, а массовость собраний лишь нарастает.
Понимая потеряю контроля над ситуацией в стране, 15 августа Александр Лукашенко решил запросить "помощи" у президента РФ Владимира Путина