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У границ Беларуси замечены колонны русских оккупантов - ФОТО, ВИДЕО

12:30
У границ Беларуси замечены колонны русских оккупантов - ФОТО - фото 1
У границ Беларуси замечены колонны русских оккупантов - ФОТО

У границ Беларуси были замечены колонны российской военной техники.

Лукашенко пообещал оккупировать Беларусь армией РФ

Об этом сообщает "Наша нива" в Telegram.

По данным источников, 16 августа на дороге Санкт-Петербург — Псков было замечено около 30—40 грузовиков и несколько военных внедорожников. Предположительно, в колонне может ехать не менее 600 боевиков.

Другую колонну, двигавшуюся в сторону Беларуси, очевидцы зафиксировали со стороны Москвы. В ней тоже присутствуют грузовики без маркировок, идентичные машинам Росгвардии. Экипаж - люди в черной форме без опознавательных знаков.

Примечание: на данный момент неизвестно, пересекли ли упомянутые колонны границу Беларуси. Продолжайте следить за новостями на БЕЗ ТАБУ.

Что было ранее?

9 августа в Беларуси завершились выборы президента страны. По официальным данным, в избирательной гонке уверенно лидирует Александр Лукашенко. Однако согласились с этим отнюдь не все и тысячи людей вышли на улицу.

Несмотря на жестокий отпор властей, антиправительственные протесты длятся до сих пор. На протяжении последних нескольких дней правящий режим пребывает в явной растерянности: крупнейшие заводы Беларуси объявили забастовку, бывшие военные переходят под бело-красные знамена, а массовость собраний лишь нарастает.

У границ Беларуси замечены колонны русских оккупантов - ФОТО, ВИДЕО - фото 204133

Понимая потеряю контроля над ситуацией в стране, 15 августа Александр Лукашенко решил запросить "помощи" у президента РФ Владимира Путина

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