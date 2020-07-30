В МИД Украины рассказали об экстрадиции членов ЧВК "Вагнер" из Беларуси

В МИД рассказали об экстрадиции членов ЧВК "Вагнер" из Беларуси

Министерство иностранных дел Украины отреагировало на задержание в Беларуси членов ЧВК Вагнер, подозреваемых в терроризме.

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Мы внимательно следим за ситуацией вокруг задержания белорусскими правоохранителями нескольких десятков российских боевиков. По сообщениям СМИ, среди них есть те, кто воевал против Украины на Донбассе. Украина давно предупреждала, что участники российских оккупационных сил и незаконных вооруженных формирований, участвовавших в боевых действиях на Востоке Украины, используются в других точках мира и представляют угрозу. Выявление этих боевиков в Беларуси подтверждает этот факт и свидетельствует, что они могут быть использованы для дестабилизации ситуации в Беларуси накануне президентских выборов", - заявили в МИД Украины, допустив экстрадицию преступников.

"Вопрос о возможной экстрадиции или иных правовых действиях будут решаться соответствующими правоохранительными и специальными органами", - говорится в сообщении.

Что было ранее?

29 июля белорусское государственное агентство БелТА сообщило о задержании в Беларуси 33 граждан РФ, являющихся членами ЧВК "Вагнера". Часть из них принимала участие в войне на Востоке Украины.

30 июля белорусские власти объявили преступникам подозрение в подготовке теракта.