Наемники Путина из ЧВК "Вагнера" попали в засаду в Ливии (ВИДЕО 18+)

Русские наемники продолжают умирать в Ливии

Хотя российские террористы и драпают из охваченной во многом благодаря им Ливии, некоторые отряды путинских головорезов в стране остались. И их продолжают массово уничтожать турецкие и правительственные войска.

В четверг, 4 июня, в сети появилась запись, сделанная под Триполи, где проходит линия фронта между военными мятежного генерала Халифы Хафтара, террористами из РФ и пытающимися навести порядок и закон в регионе силами.

Как свидетельствует видео, боевики из ЧВК "Вагнера", ехавшие на внедорожниках неизвестно куда, попали под засаду правительственных сил Ливии. Закончилась она крайне прибыльно для многих российских семей - погашением ипотеки и выплатой денег в обмен на отрицание существование своих же родственников.

Машины с террористами из российской глубинки попали под плотный огонь военных, перевернулись и развалились на куски. Особого сопротивления наемники, которые обычно с невероятным удовольствием насилуют, пытают и убивают мирное население, не оказывали. Из всех боевиков, сидящих в двух авто, после короткого расстрела выжил только один. Но он получил множество ранений и в конвульсиях отправился к Кобзону, Мотороле и другим хорошим русским.

А уже через пару минут после уничтожения колонны из двух авто к месту засады прибыла еще как минимум одна машина с нелюдями. Их постигла та же участь, что и тысяч русских оккупантов, которые бесславно погибли ради денег в чужой для себя стране.

Как известно, российские наемники действовуют в Ливии практически в открытую еще с января, когда Путин в свойственной для себя издевательской манере рассказывал о том, что "если в Ливии и есть россияне, то они не представляют интересов российского государства".

При этом убийцы из ЧВК "Вангера", как известно, просто так в командировки не катаются - их отправляют по заданию Москвы в виде ихтамнетов для решения проблем российского диктатора и для его заработка. Изменили ход войны за власть вмешательство турецких сил и поставки ударных беспилотников Bayraktar TB2. Показавшие свою эффективность в Сирии "птички" начисто разбили хваленые российские системы ЗРК, а также подорвали боевую мощь мятежников и наемников.