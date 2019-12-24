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В Кривом Роге до смерти запинали двух мужчин. Из-за еды

20:20
В Кривом Роге до смерти запинали двух мужчин. Из-за еды - фото 1
В Кривом Роге до смерти запинали двух мужчин. Из-за еды

В Кривом Роге трое мужчин до смерти забили двух своих знакомых.

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Об этом сообщает пресс-служба НПУ.

"В ночь на 23 декабря в Долгинцевском районе Кривого Рога компания распивала спиртные напитки. Находясь в состоянии опьянения, трое мужчин с одной стороны начали обвинять двух знакомых в краже техники и пищи. В результате между ними возникла драка, во время которой трое злоумышленников нанесли потерпевшим многочисленные удары руками и ногами в разные участки тела", - говорится в сообщении полиции.

От полученных травм пострадавшие мужчины скончались. Позже правоохранители задержали убийц. По факту преступления открыто производство по п. 1 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины ("Умышленное убийство двух лиц").

Злоумышленникам грозит срок до 15 лет лишения свободы.

Напомним, на Луганщине убили ветерана АТО. Его тело нашли через 10 дней.

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Кривой Рог драка полиция Новости Украина
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