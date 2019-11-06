Суд арестовал бойца Нацгвардии, который битой избил соседа (ВИДЕО 18+)

42-летний боец Нацгвардии пробудет в СИЗО два месяца

В среду, 6 ноября, Печерский районный суд решил посадить под стражу опасного для общества аваковского служивого, который 3 ноября жесточайшим образом забил до полусмерти своего же соседа.

Об этом сегодня сообщили в пресс-службе прокуратуры Киевской области, отметив, что обвинители ходатайствовали о мере пресечения в виде содержания под стражей.

Судьи в итоге решили не отпускать злоумышленника под залог или личное обязательство, а лишь отправили преступника в погонах в СИЗО на два месяца.

По данным следствия, в роковой вечер сотрудник Нацгвардии спьяну возвращался домой в Ирпене, когда у него возник конфликт с живущим по соседству мужчиной. В итоге 42-летний офицер достал биту и начал безудержно колотить оппонента. Он не прекращал пинать его, даже когда пострадавший лежал без сознания.

Более того, заметив у избитого до полусмерти пистолет, правоохранитель достал его и несколько раз выстрелил.

С многочисленными травмами головы и переломом челюсти 46-летнего жителя Ирпеня доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Преступника задержали в тот же вечер. Правда, сесть он может всего лишь за хулиганство.

Смотрите видео избиения мужчины в Ирпене бойцом Нацгвардии онлайн (18+):