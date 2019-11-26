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На Луганщине убили ветерана АТО. Его тело нашли через 10 дней – ФОТО

Вчера, 22:20
На Луганщине убили ветерана АТО. Его тело нашли через 10 дней – ФОТО - фото 1
На Луганщине убили ветерана АТО. Его тело нашли через 10 дней – ФОТО

На Луганщине убили ветерана АТО Юрия Гундаря. Его тело нашли спустя 10 дней.

В Киеве жестоко избили заместителя Кличко

Об этом написал писатель Валерий Ананьев в Facebook.

"Юра уволился из армии через год после меня, и поехал домой, в деревню в Луганской области. Я часто приглашал его в Киев, но все как-то не складывалось. И больше не сложится никогда. На этих выходных Юру нашли зарезанным в канаве, где он пролежал около 10 дней", - с грустью заявил ветеран АТО.

На Луганщине убили ветерана АТО. Его тело нашли через 10 дней – ФОТО - фото 191895

И написал следующие строки:

"Юрий был бы последним человеком, который заслушивает так погибнуть. Но произошло все именно так. Не знаю, была ли его смерть героической, но жизнь была героической - точно. Когда-то я уже писал об этом, и повторю снова - если вам есть за что извиниться, никогда не оттягивайте, потому что придется жить с этим всю жизнь. Со смертью Юры этот мир стал беднее", - резюмировал Ананьев.

На Луганщине убили ветерана АТО. Его тело нашли через 10 дней – ФОТО - фото 191896

Напомним, 10 ноября в Киеве преступники зверски избили ветерана АТО Игоря Панова (позывной "Хан") вместе с женой. От ударов пострадавшие получили тяжкие телесные повреждения и впоследствии впали в кому.

На Луганщине убили ветерана АТО. Его тело нашли через 10 дней – ФОТО - фото 191898

К сожелению, украинский боец не пережил полученных травм. 20 ноября он скончался.

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АТО Луганская область убийство Новости Украина
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