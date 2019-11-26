На Луганщине убили ветерана АТО. Его тело нашли через 10 дней – ФОТО

На Луганщине убили ветерана АТО. Его тело нашли через 10 дней – ФОТО

На Луганщине убили ветерана АТО Юрия Гундаря. Его тело нашли спустя 10 дней.

Об этом написал писатель Валерий Ананьев в Facebook.

"Юра уволился из армии через год после меня, и поехал домой, в деревню в Луганской области. Я часто приглашал его в Киев, но все как-то не складывалось. И больше не сложится никогда. На этих выходных Юру нашли зарезанным в канаве, где он пролежал около 10 дней", - с грустью заявил ветеран АТО.

И написал следующие строки:

"Юрий был бы последним человеком, который заслушивает так погибнуть. Но произошло все именно так. Не знаю, была ли его смерть героической, но жизнь была героической - точно. Когда-то я уже писал об этом, и повторю снова - если вам есть за что извиниться, никогда не оттягивайте, потому что придется жить с этим всю жизнь. Со смертью Юры этот мир стал беднее", - резюмировал Ананьев.

Напомним, 10 ноября в Киеве преступники зверски избили ветерана АТО Игоря Панова (позывной "Хан") вместе с женой. От ударов пострадавшие получили тяжкие телесные повреждения и впоследствии впали в кому.

К сожелению, украинский боец не пережил полученных травм. 20 ноября он скончался.