Украина перешла в третий сценарий заражения: главный санитарный врач дал плохие прогнозы

Если не соблюдать карантин, Украину не ждет ничего хорошего

Распространение коронавируса COVID-19 в нашей стране может быть куда более масштабным, чем в Италии. Неадекватное реагирование чинуш из минздрава и Кабмина на проблему, отказ от тестирования населения на предмет заражения, а также идиотское отношение народа к карантину этому способствует.

В эфире ток-шоу "Свобода слова" главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил о том, что в Черновицкой области медики сумели зафиксировать два случая заражения коронавирусом, которые не были связаны с поездками за рубеж.

И хотя то, что люди будут передавать вирус друг другу, было понятно и ослу, по словам замминистра здравоохранения, обнаружение фактов внутренних заражения "является важным" и "проливает свет на масштаб заражения, который может ожидать Украину".

- Мы уже зарегистрировали внутри страны распространение болезни. Украина уже перешла в третий сценарий, о котором сообщает ВОЗ. Сегодня мы зарегистрировали, к сожалению, и в городе Киеве два случая. Один из них связан опять-таки с контактом, с женщиной, которая в свое время заболела в Радомышле Житомирской области. Случай, который закончился летальным исходом. В Черновицкой области у нас зарегистрировано два несвязанных между собой случая, которые не связаны с путешествиями из страны. Все остальные случаи – завезенные, и это уже заставляет нас принимать усиленные противоэпидемиологические мероприятия.

Под "третьим поколением" Ляшко подразумевает фактически начало роста заболеваемых в геометрической прогрессии, когда каждый из заболевших передает вирус нескольким людям. В нашем случае, через несколько недель количество больных может стать столь большим, что масштабы Италии покажутся мелочью. Именно поэтому важно соблюдать карантинный режим.

Напомним, 11 марта Кабмин ввел трехнедельный карантин по всей территории Украины.

13 марта глава СНБО Алексей Данилов заявил о закрытии украинских границ для иностранцев. На следующий день это решение одобрил президент Владимир Зеленский.

16 марта глава государства создал Координационный совет по борьбе с китайскими коронавирусом и анонсировал ужесточение карантинных мер в Украине.

А уже на следующий день Верховная Рада приняла закон "О защите населения от инфекционных болезней", предусматривающий наказание за нарушение правил карантина, разрешающий частным компаниям завозить не сертифицированные лекарства и не платить за это НДС, но при этом устанавливать цены с учетом 20% надбавки "за налог".