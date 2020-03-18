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Украина перешла в третий сценарий заражения: главный санитарный врач дал плохие прогнозы

09:20
Если не соблюдать карантин, Украину не ждет ничего хорошего - фото 1
Если не соблюдать карантин, Украину не ждет ничего хорошего

Распространение коронавируса COVID-19 в нашей стране может быть куда более масштабным, чем в Италии. Неадекватное реагирование чинуш из минздрава и Кабмина на проблему, отказ от тестирования населения на предмет заражения, а также идиотское отношение народа к карантину этому способствует.

В эфире ток-шоу "Свобода слова" главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил о том, что в Черновицкой области медики сумели зафиксировать два случая заражения коронавирусом, которые не были связаны с поездками за рубеж.

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И хотя то, что люди будут передавать вирус друг другу, было понятно и ослу, по словам замминистра здравоохранения, обнаружение фактов внутренних заражения "является важным" и "проливает свет на масштаб заражения, который может ожидать Украину".

- Мы уже зарегистрировали внутри страны распространение болезни. Украина уже перешла в третий сценарий, о котором сообщает ВОЗ. Сегодня мы зарегистрировали, к сожалению, и в городе Киеве два случая. Один из них связан опять-таки с контактом, с женщиной, которая в свое время заболела в Радомышле Житомирской области. Случай, который закончился летальным исходом. В Черновицкой области у нас зарегистрировано два несвязанных между собой случая, которые не связаны с путешествиями из страны. Все остальные случаи – завезенные, и это уже заставляет нас принимать усиленные противоэпидемиологические мероприятия.

Под "третьим поколением" Ляшко подразумевает фактически начало роста заболеваемых в геометрической прогрессии, когда каждый из заболевших передает вирус нескольким людям. В нашем случае, через несколько недель количество больных может стать столь большим, что масштабы Италии покажутся мелочью. Именно поэтому важно соблюдать карантинный режим.

Украина перешла в третий сценарий заражения: главный санитарный врач дал плохие прогнозы - фото 197405

 

Напомним, 11 марта Кабмин ввел трехнедельный карантин по всей территории Украины.

13 марта глава СНБО Алексей Данилов заявил о закрытии украинских границ для иностранцев. На следующий день это решение одобрил президент Владимир Зеленский.

16 марта глава государства создал Координационный совет по борьбе с китайскими коронавирусом и анонсировал ужесточение карантинных мер в Украине.

А уже на следующий день Верховная Рада приняла закон "О защите населения от инфекционных болезней", предусматривающий наказание за нарушение правил карантина, разрешающий частным компаниям завозить не сертифицированные лекарства и не платить за это НДС, но при этом устанавливать цены с учетом 20% надбавки "за налог".

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Пандемия коронавируса карантин болезнь Министерство здравоохранения Новости Украина
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