В Киеве сожгли машину Андрея Богдана – ФОТО

В Киеве сожгли машину Андрея Богдана – ФОТО

Во вторник, 11 августа, в Киеве неизвестные злоумышленники сожгли Tesla Model S, принадлежащую экс-главе ОПУ Андрею Богдану.

Об этом сообщает "Информатор Киев".

Инцидент произошел около 2 часов ночи на улице Юности 8/2 в Днепровском районе столицы. На место пожара выехали спасатели ГСЧС и правоохранители. В 3:23 пожар был ликвидирован, однако машину это не спасло: стихия уничтожила салон авто, багажный отсек, крышу, стекла и колеса.

По факту поджога открыто уголовное производство (ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины).

Примечание: По данным "Информатор Киев", сгоревший автомобиль принадлежал экс-главе ОПУ Андрею Богдану. Политик пока не подтвердил, и не опровергнул эту информацию.

Напомним, что…

11 февраля глава Офиса президента Украины Андрей Богдан подал в отставку. Его место занял Андрей Ермак.

О причинах перестановок в ОПУ пока ничего неизвестно. Предположительно, увольнение соратника Зеленского связано с расколом в среде Команды Зе. Ранее мы писали, что в январе 2020 г. тогдашний глава Офиса президента сильно повздорил с Андреем Ермаком.

По большому счету конфликт между политиками не улажен до сих пор. Подав в отставку, Андрей Богдан регулярно публикует посты с колкостями в адрес нынешней администрации президента Украины.