"Посмешище!": Богдан жестко унизил Зеленского и пообещал хранить секретики

"Посмещише!": Богдан жестко унизил Зеленского и пообещал хранить секретики

Экс-глава ОПУ Андрей Богдан жестко унизил президента Украины Владимира Зеленского. Причиной для разногласий послужило интервью главы государства изданию "Украинская правда".

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на Facebook Андрея Богдана.

"Я являюсь носителем знаний очень чувствительных для Вас и для страны, но поверьте, я останусь порядочным человеком. О лишении меня власти - так я Вам благодарен, потому что мое имя не будет иметь отношения к хаосу в который Вы бросаете страну. Позвольте мне напомнить одну нашу с Вами договоренность - я пообещал что буду рядом с вами честно работать, до того момента, пока вы мне не позволите уйти. Поскольку я шел не за должностями, а за реализацией мечты", – написал экс-глава ОПУ и раскритиковал политику президента.

"Я много сделал за полгода - Мы с Вами и командой сконцентрировали демократическим путем абсолютную власть в стране, которую Вы за четыре месяца превратили в посмешище. Мне искренне жаль, что наши мечты о стране счастливых людей где нет коррупции, Вы променяли на теплую ванну для себя и дешевые прихоти непрофессиональных и самовлюбленных людей, которые Вами манипулируют", - добавил Андрей Богдан.

На что обиделся Андрей Богдан?

11 июня Украинская правда опубликовала обширное интервью с президентом Украины Владимиром Зеленском. В нем президент немного рассказал о своих отношениях с экс-главой ОПУ Андреем Богданом. В частности, глава государства заявил, что его соратник был сильно испорчен властью и постоянно конфликтовал с другими членами Команды Зе.

"Когда я увидел, что Андрюха не видит, как власть его съедает, точно съест, и закончится все очень плохо, я принял решение о том, что нам надо … (его уволить - прим. ред.). Я считаю, что с самого начала у меня было неправильное решение с ним из-за главы Офиса (президента – прим. ред.). Потому что с самого начала я считал, что он сильный юрист, он хочет сажать, то, что он говорил, и он должен идти на генпрокурора. Я так считал", - заявил президент Владимир Зеленский.