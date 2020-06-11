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"Посмешище!": Богдан жестко унизил Зеленского и пообещал хранить секретики

18:00
"Посмещише!": Богдан жестко унизил Зеленского и пообещал хранить секретики - фото 1
"Посмещише!": Богдан жестко унизил Зеленского и пообещал хранить секретики

Экс-глава ОПУ Андрей Богдан жестко унизил президента Украины Владимира Зеленского. Причиной для разногласий послужило интервью главы государства изданию "Украинская правда".

Будет следующим президентом: Андрей Богдан "ошарашил" заявлением

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на Facebook Андрея Богдана.

"Я являюсь носителем знаний очень чувствительных для Вас и для страны, но поверьте, я останусь порядочным человеком. О лишении меня власти - так я Вам благодарен, потому что мое имя не будет иметь отношения к хаосу в который Вы бросаете страну. Позвольте мне напомнить одну нашу с Вами договоренность - я пообещал что буду рядом с вами честно работать, до того момента, пока вы мне не позволите уйти. Поскольку я шел не за должностями, а за реализацией мечты", – написал экс-глава ОПУ и раскритиковал политику президента.

'Посмешище!': Богдан жестко унизил Зеленского и пообещал хранить секретики - фото 201316

"Я много сделал за полгода - Мы с Вами и командой сконцентрировали демократическим путем абсолютную власть в стране, которую Вы за четыре месяца превратили в посмешище. Мне искренне жаль, что наши мечты о стране счастливых людей где нет коррупции, Вы променяли на теплую ванну для себя и дешевые прихоти непрофессиональных и самовлюбленных людей, которые Вами манипулируют", - добавил Андрей Богдан.

На что обиделся Андрей Богдан?

11 июня Украинская правда опубликовала обширное интервью с президентом Украины Владимиром Зеленском. В нем президент немного рассказал о своих отношениях с экс-главой ОПУ Андреем Богданом. В частности, глава государства заявил, что его соратник был сильно испорчен властью и постоянно конфликтовал с другими членами Команды Зе.

"Когда я увидел, что Андрюха не видит, как власть его съедает, точно съест, и закончится все очень плохо, я принял решение о том, что нам надо … (его уволить - прим. ред.). Я считаю, что с самого начала у меня было неправильное решение с ним из-за главы Офиса (президента – прим. ред.). Потому что с самого начала я считал, что он сильный юрист, он хочет сажать, то, что он говорил, и он должен идти на генпрокурора. Я так считал", - заявил президент Владимир Зеленский.

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