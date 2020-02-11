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АНДРЕЙ БОГДАН ПОДАЛ В ОТСТАВКУ: Кто его заменит?

11:43
АНДРЕЙ БОГДАН ПОДАЛ В ОТСТАВКУ: Кто его заменит? - фото 1
АНДРЕЙ БОГДАН ПОДАЛ В ОТСТАВКУ: Кто его заменит?

Во вторник, 11 февраля, глава Офиса президента Украины Андрей Богдан подал в отставку. Его место занял Андрей Ермак.

Андрей Богдан уходит в отставку – СМИ

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на указы Президента Украины.

"Уволить БОГДАНА Андрея Иосифовича с должности Руководителя Офиса Президента Украины", - говорится в документе.

АНДРЕЙ БОГДАН ПОДАЛ В ОТСТАВКУ: Кто его заменит? - фото 195667

На место Богдана Владимир Зеленский назначил своего экс-помощника Андрея Ермака.

"Назначить ЕРМАКА Андрея Борисовича Руководителем Офиса Президента Украины", - говорится в указе президента.

АНДРЕЙ БОГДАН ПОДАЛ В ОТСТАВКУ: Кто его заменит? - фото 195668
Отставка Андрея Богдана: Как это было?

Андрей Богдан возглавлял ОПУ с июня 2019 г. В свое время назначение политика вызвало немалый резонанс в обществе, поскольку тот подпадает под закон о люстрации. Многие начали требовать увольнения правой руки ВАЗа. У Зеленского критику учли и заявили, что Андрей Богдан ушел в отставку, но с должности главы АП.

В августе 2019 г. в распоряжении СМИ оказалось реальное заявление об увольнении чиновника. У гаранта сперва пытались откреститься, потом признали факт его наличия, а после и вовсе потеряли пресловутое заявление.

Окончательную же точку в долгой дискуссии об "увольнении" Богдана поставил Верховный суд: 24 сентября 2019 г. Фемида признала его назначение законным, так и не найдя нарушений в указе президента Украины Владимира Зеленского.

И грянул гром

Предположительной причиной уже реальной отставки Андрея Богдана стали противоречия внутри Команды Зе. Ранее мы писали, что в январе 2020 г. тогдашний глава ОПУ сильно повздорил с Андреем Ермаком. Почему? Ответ узнаете по ссылке.

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Новости Украина Андрей Богдан Андрей Ермак Офис Президента Владимир Зеленский
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