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Богдан не почтил память погибших в Иране из-за Ермака – СМИ

20:20
Богдан не почтил память погибших в Иране из-за Ермака – СМИ - фото 1
Богдан не почтил память погибших в Иране из-за Ермака – СМИ

Между главой ОПУ Андреем Богданом и помощником президента Андреем Ермаком разгорелся сильный конфликт.

В Украину доставили тела погибших при крушении "Боинга" (ФОТО + ВИДЕО)

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на инсайды.

По данным источников, именно из-за взаимной неприязни Андрей Богдан 19 января и не присутствовал в аэропорту "Борисполь" на поминовении жертв иранского авиакрушения. Как оказалось, всему виной планирование траурного мероприятия.

Андрей Богдан, следуя протоколу, разместил помощника президента во втором ряду. Ермак, отвечавший за разрешение иранского кризиса, остался этим очень недоволен и между двумя политиками разгорелся конфликт.

Зеленский вступился за своего помощника, на что получил ультиматум от Богдана.

"Тогда не приду я", – заявил глава ОПУ и сдержал свое слово.

Напомним, 8 января 2020 г. в Иране потерпел крушение украинский самолет компании "МАУ" со 176 людьми на борту, следовавший рейсом "Тегеран-Киев". В результате авиакатастрофы погибли граждане Ирана (82), Канады (63), Украины (11), Швеции (10), Афганистана (4), ФРГ (3) и Великобритании (3).

В этот же день на место трагедии отправилась команда украинских спасателей.

Позже в американских СМИ появилась информация о том, что пассажирский лайнер был сбит Ираном. Спустя некоторое время президент США Дональд Трамп и премьер-министр Канады Джастин Трюдо подтвердили эту версию.

Украинское же руководство с выводами не спешило и продолжало заявлять, что "все версии возможны". Однако продолжалось это недолго: 11 января Тегеран взял на себя ответственность за гибель "Боинга".

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Крушение рейса Тегеран-Киев Боинг Владимир Зеленский Андрей Богдан Андрей Ермак Новости Украина
Украинская правда
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