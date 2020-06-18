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Вседозволенность: Андрей Богдан припарковал свою Tesla поперек оживленной дороги (ФОТО)

16:20
Богдану плевать на правила - фото 1
Богдану плевать на правила

В среду, 17 июня, бывший глава Офиса президента Зеленского и действующий соратник Андрея Портнова в очередной раз продемонстрировал свою неадекватность и наплевательское отношение к окружающим людям.

Недешевую "Теслу" Андрея Богдана заметили припаркованной прямо поперек дороги на улице Владимирской, но фотографии с "подвигом" явно плюющего на общепринятые нормы и правила "героя" выложили в сеть активисты группы "ЗупиниЛося".

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Судя по всему, бывший руководитель Офиса президента, ради бывшего фаворита Зеленский даже переименовал Администрацию, поскольку Богдан попадал под люстрацию за работу с Азаровым и Януковичем, отправился на своей Tesla Model X в элитный ресторан Catch, принадлежащий Игорю Коломойскому.

Вседозволенность: Андрей Богдан припарковал свою Tesla поперек оживленной дороги (ФОТО) - фото 201623

А чтобы не затруднять себя поиском места для парковки нарушитель правил дорожного движения просто оставил машину на оживленном участке.

Вседозволенность: Андрей Богдан припарковал свою Tesla поперек оживленной дороги (ФОТО) - фото 201624

Об этом написали активисты на странице движения "ЗупиниЛося" в Facebook:

"Нет, это авто не собирается пересекать двойную сплошную. Это Тесла Андрея Богдана так запаркована!".

Примечательно, что оставил свою машину Богдан неподалеку от главного здания министерства внутренних дел. Видимо, ему штрафы не страшны. Да и выписывать

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Андрей Богдан правила дорожного движения Зашквары авто Tesla Новости Украина
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