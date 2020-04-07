В Иране назвали гибель лайнера МАУ "хорошей работой", Украина требует объяснений

В Иране назвали гибель лайнера МАУ хорошей работой, Украина требует объяснений

Член юридического комитета парламента Ирана Хассан Норузи назвал бессмысленным наказание виновных за гибель самолета МАУ и похвалил их за "хорошую работу". Украина потребовала объяснений.

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на Twitter вице-премьера Вадима Пристайко.

"Мы ожидаем немедленного объяснения от Ирана по поводу этого прискорбного заявления. Оно показывает полное неуважение к человеческой жизни. Десятки семей из Ирана, Украины, Канады, Швеции, Великобритании и Афганистана потеряли своих близких во время нападения на беззащитный гражданский самолет", - написал дипломат.

Напомним, 8 января 2020 г. в Иране потерпел крушение украинский самолет компании "МАУ" со 176 людьми на борту, следовавший рейсом "Тегеран-Киев". В результате авиакатастрофы погибли граждане Ирана (82), Канады (63), Украины (11), Швеции (10), Афганистана (4), ФРГ (3) и Великобритании (3).

Позже в американских СМИ появилась информация о том, что пассажирский лайнер был сбит Ираном. Спустя некоторое время президент США Дональд Трамп и премьер-министр Канады Джастин Трюдо подтвердили эту версию.

Однако после публикаций западных СМИ и заявлений мировых лидеров, Тегеран пошел на опережение и признал свою вину. Немного погодя президент страны Хасан Рухани попросил прощения у украинского народа и заверил мировую общественность в том, все виновные понесут наказание.