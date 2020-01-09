Иран сбил ракетой украинский "Боинг". Случайно – Newsweek

Иран сбил ракетой украинский Боинг. Случайно – Newsweek

В гибели украинского лайнера у Тегерана виноваты иранские войска.

Об этом сообщает "Newsweek" со ссылкой на инсайд в Пентагоне и иракскую разведку.

По данным источников, украинский "Боинг" был сбит иранцами с помощью российской ракетной системы "земля-воздух" "Тор-М1". Скорее-всего случайно - из-за халатности.

Эту версию подтверждают и данные "The Guardian", согласно которым американская разведка идентифицировала признаки использования иранской зенитной ракетной батареи, активированной незадолго до трагедии. Кроме того американцы уточнили, что установили инфракрасный след от двух возможных запусков ракет, за которыми вскоре последовала инфракрасная вспышка.

ЗРК "Тор"

На вышеизложенную информацию уже отреагировали в Гражданской авиации Ирана.

"В это время в иранском авиапространстве на той же высоте 8 тысяч футов находились несколько внутренних и международных рейсов. Говорить о поражении самолета ракетой неправильно ", - заявил глава агентства гражданской авиации Ирана Али Абедзадех.

Как бы там ни было, но до завершения расследования версия о причастности Ирана к гибели лайнера имеет право на жизнь: во-первых, совпадают время крушения самолета и обстрела иранцами американских баз, во-вторых, заявление иранского правительства о повреждении черных ящиков "Боинга" наводит на определенные мысли даже самых отъявленных скептиков.

Напомним, 8 января 2020 г. в Иране потерпел крушение украинский самолет компании "МАУ" со 167 людьми на борту, следовавший рейсом "Тегеран-Киев". В результате авиакатастрофы погибли граждане Ирана (82), Канады (63), Украины (11), Швеции (10), Афганистана (4), ФРГ (3) и Великобритании (3). На данный момент причины ЧП выясняются.

По мнению экспертов, трагедия могла произойти по нескольким причинам: техническая неисправность самолета, теракт, столкновение с летающим объектом и попадание в борт лайнера зенитного снаряда.