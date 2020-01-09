"У меня есть подозрение": Трамп не верит в случайность гибели "Боинга" – ВИДЕО

"У меня есть подозрение": Трамп не верит в случайность гибели "Боинга" – ВИДЕО

Президент США Дональд Трамп не верит в случайность гибели украинского "Боинга" в Иране.

Об этом он заявил во время брифинга СМИ.

"У меня есть подозрение ... Кто-то говорит, это была неисправность оборудования, но я лично считаю, что об этом даже речи быть не может", - заявил политик и подчеркнул, что "кто-то мог допустить ошибку".

В то же время американский президент попросил дождаться результатов экспертизы "черных ящиков" и выразил надежду на сотрудничество Ирана. Отметим, что 8 января, выступая перед американской нацией, Дональд Трамп вообще не упомянул крушение украинского лайнера.

Однако через сутки он почему-то переменил свое мнение. Возможно, это связано с обновлением информации о трагедии, имеющейся у Пентагона. По данным американских источников, украинский "Боинг" был сбит иранцами с помощью российской ракетной системы "земля-воздух" "Тор-М1". Наверняка случайно.

Эту версию подтверждают и данные "The Guardian", согласно которым американская разведка идентифицировали признаки использования иранской зенитной ракетной батареи, активированной незадолго до трагедии. Кроме того американцы уточнили, что установили инфракрасный след от двух возможных запусков ракет, за которыми вскоре последовала инфракрасная вспышка. Подробности читайте по ссылке.