Иран грозит карами виновникам гибели "Боинга". Раскрыты детали

Иран грозит карами виновникам гибели "Боинга". Раскрыты детали

Президент Ирана Хасан Рухани пообещал продолжить расследование гибели украинского "Боинга" и привлечь к ответственности всех виновных лиц.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Подобный инцидент - это не то, что можно легко пропустить. Требуется дальнейшее расследование", - заявил иранский политик и добавил, что необходимо "идентифицировать причины и корни этой трагедии и подвергнуть (уголовному) преследованию тех людей, кто совершил эту непростительную ошибку".

Кроме того Хасан Рухани подчеркнул, что иранские власти запланировали реформу ПВО для того, чтобы подобная трагедия не повторилась в будущем.

Почему Иран признался в преступлении

8 января 2020 г. в Иране потерпел крушение украинский самолет компании "МАУ" со 176 людьми на борту, следовавший рейсом "Тегеран-Киев". В результате авиакатастрофы погибли граждане Ирана (82), Канады (63), Украины (11), Швеции (10), Афганистана (4), ФРГ (3) и Великобритании (3).

Позже в американских СМИ появилась информация о том, что пассажирский лайнер был сбит Ираном. Спустя некоторое время президент США Дональд Трамп и премьер-министр Канады Джастин Трюдо подтвердили эту версию.

В свою очередь Тегеран обвинил Запад во лжи, однако 11 января он переменил свое мнение, признав вину в преступлении. Но лишь частично. По словам руководства страны, иранские военные спутали пассажирский самолет с "вражеской" (американской – прим. ред.) авиацией, что и повлекло за собой трагедию.

Однако остается главный вопрос: почему Иран признался в преступлении?

Предположительно, Тегеран осознал, что не сможет скрыть от международной комиссии настоящую причину гибели пассажирского лайнера и пошел на опережение. Компенсация семьям погибших и наказание "козлов отпущения" обойдется стране куда меньшей кровью, чем возможные международные последствия.