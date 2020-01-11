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"Все виновные будут наказаны": Зеленский обратился к нации из-за "Боинга" - ВИДЕО

Вчера, 21:29
Зеленский обратился к нации из-за "Боинга" - фото 1
Зеленский обратился к нации из-за "Боинга"

В субботу, 11 января, президент Украины Владимир Зеленский обратился к нации из-за гибели украинского Боинга и последующих действий Ирана, признавшего свою вину за трагедию.

Гибель "Боинга": ОПУ опубликовал доказательства вины Ирана – ФОТО

Во время своей речи, глава государства отметил, что президент Ирана Хасан Рухани попросил прощения у народа Украины и признал ответственность своей страны за произошедшую трагедию.

'Все виновные будут наказаны': Зеленский обратился к нации из-за 'Боинга' - ВИДЕО - фото 194186

Хасан Рухани

Кроме того лидер Ирана пообещал скорейшую идентификацию тел и возвращение их на Родину.

"Это должно произойти в ближайшее время. Мы также договорились о начале совместной работы по расшифровке двух бортовых самописцев - "черных ящиков". Мы договорились о полном юридическом и техническом взаимодействии, включая вопросы получения компенсации. Мы договорились, что никто не отвертится", - заявил президент Украины и и пообещал наказать всех виновных.

"Я верну всех погибших близким и родным. Они смогут с ними попрощаться по-человечески. Мы достойно почтим их память. Все виновные будут наказаны", - отметил гарант.

Напомним, 8 января 2020 г. в Иране потерпел крушение украинский самолет компании "МАУ" со 176 людьми на борту, следовавший рейсом "Тегеран-Киев". В результате авиакатастрофы погибли граждане Ирана (82), Канады (63), Украины (11), Швеции (10), Афганистана (4), ФРГ (3) и Великобритании (3).

Позже в американских СМИ появилась информация о том, что пассажирский лайнер был сбит Ираном. Спустя некоторое время президент США Дональд Трамп и премьер-министр Канады Джастин Трюдо подтвердили эту версию.

В свою очередь Тегеран обвинил Запад во лжи, однако 11 января он переменил свое мнение, признав вину в преступлении. Но лишь частично. По словам руководства страны, иранские военные спутали пассажирский самолет с "вражеской" (американской – прим. ред.) авиацией, что и повлекло за собой трагедию.

11 января президент Украины Владимир Зеленский обратился к нации и призвал наказать всех виновных и вернуть тела погибших украинцев. Подробности читайте по ссылке.

8 января 2020 г. в Иране потерпел крушение украинский самолет компании "МАУ" со 176 людьми на борту, следовавший рейсом "Тегеран-Киев". В результате авиакатастрофы погибли граждане Ирана (82), Канады (63), Украины (11), Швеции (10), Афганистана (4), ФРГ (3) и Великобритании (3).

Позже в американских СМИ появилась информация о том, что пассажирский лайнер был сбит Ираном. Спустя некоторое время президент США Дональд Трамп и премьер-министр Канады Джастин Трюдо подтвердили эту версию.

В свою очередь Тегеран обвинил Запад во лжи, однако 11 января он переменил свое мнение, признав вину в преступлении. Но лишь частично. По словам руководства страны, иранские военные спутали пассажирский самолет с "вражеской" (американской – прим. ред.) авиацией, что и повлекло за собой трагедию.


https://beztabu.net/novosti_t4952
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Новости Украина Владимир Зеленский Иран Крушение рейса Тегеран-Киев
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