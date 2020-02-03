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Иран больше не поделится с Украиной данными по гибели "Боинга": Причина поражает

13:30
Иран больше не поделится данными по гибели Боинга: Причина поражает - фото 1
Иран больше не поделится данными по гибели Боинга: Причина поражает

Иран больше не будет предоставлять Украине информацию по катастрофе лайнера "МАУ".

Гибель "Боинга": Иран очень низко "оценил" жизни погибших украинцев

Об этом заявил директор по расследованию несчастных случаев в Иранской организации гражданской авиации Хасан Резайфар.

По словам чиновника, причиной приостановки сотрудничества стало слитие в украинские СМИ аудифайла из материалов расследования.

"Команда по расследованию аварии украинского самолета непонятным образом опубликовала секретный аудиофайл сообщений пилота самолета, взлетавшего одновременно с украинским самолетом. Это действие украинцев привело к тому, что мы не будем делиться с ними больше никакими доказательствами", — заявил Хасан Резайфар.

Напомним, ранее в распоряжении "ТСН" оказалась запись разговора диспетчера аэропорта Тегерана. Благодаря ней стало известно, что руководство Ирана с самого начала было осведомленно о причине трагедии. Подробности читайте по ссылке.

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Громадське
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