Иран больше не поделится с Украиной данными по гибели "Боинга": Причина поражает

Иран больше не поделится данными по гибели Боинга: Причина поражает

Иран больше не будет предоставлять Украине информацию по катастрофе лайнера "МАУ".

Об этом заявил директор по расследованию несчастных случаев в Иранской организации гражданской авиации Хасан Резайфар.

По словам чиновника, причиной приостановки сотрудничества стало слитие в украинские СМИ аудифайла из материалов расследования.

"Команда по расследованию аварии украинского самолета непонятным образом опубликовала секретный аудиофайл сообщений пилота самолета, взлетавшего одновременно с украинским самолетом. Это действие украинцев привело к тому, что мы не будем делиться с ними больше никакими доказательствами", — заявил Хасан Резайфар.

Напомним, ранее в распоряжении "ТСН" оказалась запись разговора диспетчера аэропорта Тегерана. Благодаря ней стало известно, что руководство Ирана с самого начала было осведомленно о причине трагедии. Подробности читайте по ссылке.