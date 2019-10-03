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В Госкино и Укравтодоре сменили глав. Но есть нюанс

08:40
В Госкино и Укравтодоре сменили глав. Но есть нюанс - фото 1
В Госкино и Укравтодоре сменили глав. Но есть нюанс

Кабмин назначил новых глав Госкино и Укравтодора. Но есть нюанс: они являются временными.

"Слуга народа" лишила денег украинское кино. Но это не точно

Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Как передает источник, Госкино возглавит Юлия Шевчук (экс-глава юротдела ведомства), а Укравтодор – Олег Федоренко ( экс-глава Управления эксплуатации дорог).

В Госкино и Укравтодоре сменили глав. Но есть нюанс - фото 188914

Юлия Шевчук

Напомним, что 19 августа подал в отставку прошлый руководитель киноагентства – Филипп Ильенко. Будто бы по собственному желанию. Уходя с поста, чиновник заявил о возрождении украинского кино. Да, местами "возрождение" таки произошло.

Но не обошлось без скандалов. Один из самых свежих связан с выделением Янине Соколовой 400 тыс грн на рекламу украинского кино, другой - с показом мультфильма "Викрадена принцеса" в России (его спонсировало Госкино), третий – с картиной Зеленского "Я, ты, он, она".


В Госкино и Укравтодоре сменили глав. Но есть нюанс - фото 188915

Олег Федоренко

24 сентября следом за ним отправился глава Укравтодора Славомир Новак: у него закончился контракт. Незадолго до отставки он попал в громкий скандал.

Впрочем, проблемы с честностью наблюдаются у многих подопечных дорожного предприятия. Не он первый, и не он последний.

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Славомир Новак Госкино Укравтодор Филипп Ильенко Новости Украина
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