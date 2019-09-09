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"Слуга народа" лишила денег украинское кино. Но это не точно

15:30
"Слуга народа" лишила денег украинское кино – Княжицикй - фото 1
"Слуга народа" лишила денег украинское кино – Княжицикй

Нардеп "ЕС" Николай Княжицкий обвинил "Слугу народа" в лишении господдержки украинского кино.

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Об этом политик написал в Facebook.

“Сегодня на заседании комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики “слуги народа” проголосовали за исключение из перечня субъектов, которые получают государственную поддержку в виде возврата квалифицированных расходов, украинцев. Государство, по их мнению должно поддерживать иностранных продюсеров, а не украинских”, - отметил Княжицкий и подчеркнул, что это "противоречит Конституции, логике, международной практике и гражданским чувствам".

'Слуга народа' лишила денег украинское кино. Но это не точно - фото 187366

Каких-либо документальных свидетельств действиям "слуг" народный избранник так и не предоставил.

Отметим, что ранее Владимир Гройсман отчитался о развитии украинского киноа за прошедшие 5 лет. По его словам, Кабмин инвестировал в наше кино 2,3 млрд. грн. И результат на лицо: 47 украинских фильмов вышли в прокат и еще 119 фильмов - в производстве.

Напомним, "Cватов" снова запретят. Из-за Сталина.

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