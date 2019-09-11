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Глава регионального автодора попался на огромной взятке, его уже уволили

21:40
Андрей Максименко хотел нажиться на предпринимателе - фото 1
Андрей Максименко хотел нажиться на предпринимателе

В среду, 11 сентября, детективы НАБУ с поличным упаковали Андрея Максименко, руководителя службы автомобильных дорог Николаевской области. Злоумышленник попался на получении 90 тысяч долларов взятки.

Как утверждают правоохранители-антикоррупционеры, чиновника паканули во время второго транша получения неправомерной выгоды в одном из курортных районов Одессы.

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По данным следствия, николаевский автодоровец Максименко требовал от частного предпринимателя без малого 2,5 миллиона гривен в условных единицах.

Глава регионального автодора попался на огромной взятке, его уже уволили - фото 187565

"Предварительно действия чиновника квалифицированы по части четвертой статьи 368 УК Украины - "Получение неправомерной выгоды должностным лицом", - отметили в НАБУ.

Задержанному сообщили о подозрении и будут пытаться избрать меру пресечения.

В то же время на взятку своего сотрудника отреагировали в столице. В "Укравтодоре" заверили, что собираются способствовать расследованию дела, а самого злоумышленника уже уволили.

Глава регионального автодора попался на огромной взятке, его уже уволили - фото 187566

- Руководитель Службы автомобильных дорог в Николаевской области Андрей Максименко немедленно уволен с занимаемой должности в связи с информацией, полученной от сотрудников НАБУ, по подозрению в получении неправомерной выгоды, - заявили в ведомстве. - В службу автомобильных дорог в Николаевской области срочно направлен внеочередной финансовый аудит и антикоррупционная проверка центрального органа.

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Укравтодор взятка уголовное дело НАБУ Новости
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