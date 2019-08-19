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Глава Госкино подал в отставку – ВИДЕО

11:31
Глава Госкино подал в отставку – ВИДЕО - фото 1
Глава Госкино подал в отставку – ВИДЕО

Глава Госкино Филипп Ильенко подал в отставку. Будто бы по собственному желанию.

"Cватов" снова запретят. Из-за Сталина

Об этом сообщают СМИ.

"Сегодня я написал премьер-министру Украины заявление об увольнении по собственному желанию. Это позволит уже, очевидно, новому правительству в ближайшее время провести соответствующий открытый конкурс и назначить нового руководителя отрасли", - заявил чиновник и добавил, что за последние пять лет кинопроизводство в Украине побило все мыслимые рекорды.

Отметим, что отечественный кинематограф и вправду переживает нынче не самые худшие времена. Правда, далеко не все украинские фильмы окупаются гривной.

Но это не помешало некоторым политикам, вроде Владимира Гройсмана, акцентировать внимание на своих успехах в возрождении отрасли.

Да, местами возрождение таки произошло. Но не обошлось и без скандалов. Один из самых свежих связан с выделением Янине Соколовой 400 тыс грн на рекламу украинского кино, другой - с показом мультфильма "Викрадена принцеса" в России (его спонсировало Госкино), третий – с картиной Зеленского "Я, ты, он, она".

Кстати о Зеленском. В июне Госкино запретило один из сезонов "Сватов".

Как знать, может за отставкой Ильенко подтянутся и уголовные дела?

Напомним, Украина снимет фильм о Чернобыле. Его выдвинут на "Оскар".

 

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