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Глава Укравтодора вляпался в скандал. Что произошло?

18:30
Глава Укравтодора вляпался в скандал. Что произошло? - фото 1
Глава Укравтодора вляпался в скандал. Что произошло?

Глава Укравтодора Славомир Новак подал неверные данные в своей налоговой декларации.

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Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

"Национальное агентство по предупреждению коррупции направило в суд админпротокол в отношении и.о. председателя Государственного агентства автомобильных дорог Славомира Новака... за декларирование недостоверных сведений", - говорится на сайте агентства.

По данным источника, при заполнении декларации за 2017 г. чиновник внес недостоверные данные на сумму в 189 тыс. грн. В частности, Новак забыл о стоимости своего авто и некоторых банковских счетах.

Также НАПК напомнило, что за подобные правонарушения автодоровцу грозит штраф от 850 до 42,5 тыс. грн.

Отметим, что 189 тыс. грн – еще не самая большая незадекларированная сумма. Одним из рекордсменов является депутат "ОПЗЖ" Нестор Шуфрич. Больше узнаете здесь.

Напомним, у Зеленского предложили "взятки". Официально.

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Укравтодор Е-декларирование Коррупция НАПК Новости Украина
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