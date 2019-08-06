Украинский мульт крутят в России. Его спонсировало Госкино– ФОТО
Украинский мультфильм "Викрадена принцеса" показывают в России и в оккупированнои Крыму.
Об этом сообщила в Facebook журналистка Анастасия Исаенкова.
"Викрадена принцеса" стала у русских "Руслан и Людмила: Перезагрузка" (внезапно) .В целом доля Госкино Украины составила ₴ 19500000 от общей стоимости производства фильма - ₴ 95200000 - инфа из википедии. Мультик уже получает отзывы на большом российском сайте агрегаторе с рецензиями. Собственно, проверка кинотеатров показывает, что сеансы есть как в той же Москве, так и во временно оккупированном Крыму", - отметила работница СМИ.
И добавила еще один очень занимательный факт:
"Кто не помнит, это тот самый мультик, который визуально красив, но скрывает в себе корень в виде Пушкина и его произведения. Наибольший промах был в том, что в мультике нет ничего украинского. То есть и до Рашки не опустились, но и до Украины не дотянули"
Также интересно, что упомянутый мультфильм смог собрать неплохую кассу за рубежом (почти 6 млн. долл.). Зачем его создателям нужно было проводить ребрендинг для показа в России - уже другой вопрос (спойлер: все из-за жажды наживы).