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"Правую руку" Трубы схватили на взятке. Зеленский бъет тревогу

11:30
"Правую руку" Трубы словили на взятке. Зеленский бьет тревогу - фото 1
"Правую руку" Трубы словили на взятке. Зеленский бьет тревогу

"Правую руку" главы ГБР Романа Трубы поймали на взятке в размере 150 тыс. долл.

Комитет Рады поддержал перезапуск ГБР с увольнением Трубы

Об этом президент Украины Владимир Зеленский написал в Facebook.

"Правая рука" директора ГБР подозревается в получении взятки в размере $ 150 000. Еще один аргумент в пользу необходимости перезагрузить руководство Бюро. Эта организация создавалась как независимая и объективная. Жаль, если эти добрые намерения не оправдаются", - заявил гарант и потребовал реформировать ГБР.

'Правую руку' Трубы схватили на взятке. Зеленский бъет тревогу - фото 192203

"Призываю народных депутатов поддержать важные поправки и в целом законопроект № 2116 относительно совершенствования работы Государственного бюро расследований", - отметил Зеленский.

Позже стали известны подробности резонансного задержания. По словам журналиста Сергея Лещенко, речь идет о Игоре Щербине - кума Сергея Пашинского.

'Правую руку' Трубы схватили на взятке. Зеленский бъет тревогу - фото 192204

"Не только Сергею Пашинскому, но теперь и его куму Игорю Щербине выдвигают подозрение. Накануне НАБУ провело обыски у бывшего сотрудника Генпрокуратуры Игоря Щербины, который попался на попытке за деньги закрыть дела в Государственном бюро расследований. Такса составила 150 тысяч долларов за дело по застройщику. При получении половины суммы Щербину взяли с поличным", - написал Лещенко в Telegram.

На данный момент решается вопрос о сообщении задержанным лицам о подозрении по ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 369 УК Украины.

'Правую руку' Трубы схватили на взятке. Зеленский бъет тревогу - фото 192207

Напомним, суд допросит Трубу и Портнова. Из-за Порошенко.

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Сергей Лещенко Владимир Зеленский Роман Труба Новости Украина
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