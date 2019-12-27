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Трубу прорвало: Зеленский уволил директора ГБР и назначил на его место "слугу народа"

16:00
ГБР возглавила юрист, которая не справилась с экзаменом - фото 1
ГБР возглавила юрист, которая не справилась с экзаменом

В пятницу, 27 декабря, президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении главы относительно недавно созданного, но уже успевшего снискать зашкваренную репутацию ведомства.

Указ, которому присвоили номер 960/2019, был опубликован сегодня на сайте президента.

"Слуга народа", который "отказался" от служебной квартиры, получил 38 тысяч компенсации

Согласно документу, гарант распорядился лишить Трубу должности без каких-либо объяснений, хотя и без того ясно, что речь идет о перезапуске ГБР как ведомства, которое не показало особых успехов.

Правда, при этом вместо зашкваренного соратника Богдана и Портнова лидер Зе команды посадил в кресло нардепа от партии Ирину Венедиктову, которая хотя и считается дипломированным юристом, на практике успешных кейсов не показывала.

Указом номер 961/2019 Зеленский назначил парламентария временно исполняющей обязанности главы ГБР.

"Назначить Венедиктову Ирину Валентиновну временно исполняющей обязанности директора Государственного бюро расследований", - сказано в документе, которых подмахнул глава государства.

Напомним, в рамках реформирования ГБР "слуги народа" решили расширить полномочия руководителя ведомства и позволили переводить следователей прокуратуры и прокуроров, которые расследовали дела Майдана, в ГБР без обязательного проведения конкурса.

Из-за изменения полномочий в законе, который уже подписал Зеленский, указано увольнение действующего главы ГБР и его замов.

До участия в парламентских выборах в 2019 году Венедиктова была главой кафедры гражданско-правовых дисциплин Харьковского национального университета им. В.Н.Каразина. Венедиктова была судьей третейского суда при ВОО "Фундация медицинского права и биоэтики Украины", а также членом организаций CIArb и АПУ. Занимала должность советника по вопросам юридического аудита в сделках по слиянию и поглощению в юридической фирме Arbitis.

В 2016−2017 годах принимала участие в конкурсе на должность судьи в кассационном гражданском суде, однако не смогла сдать экзамен.

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