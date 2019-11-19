В ЕС одобрили передачу захваченных кораблей, но "забыли" об их разграбленности

В ЕС прокомментировали возвращение кораблей в Украину

Во вторник, 19 ноября, европейские дипломаты отреагировали на факт передачи русскими захваченными в результате атаки в Керченском проливе военно-морских судов. При этом, с одной стороны, Брюссель ослабил давление на террористов, а с другой - наоборот несколько усилил его.

В представительстве ЕС в Украине заявили о том, что теперь ждут от русских разблокировку свободного доступа к Азовскому морю, ведь после строительства моста через Керчь нашу страну, де-факто, отрезали от контроля над собственным морским пространством.

Тем не менее, в Евросоюзе не стали обострять внимание на тот факт, что катера "Бердянск" и "Никополь" , а также буксир "Яны Капу" после нахождения у русских остались лишь бесполезными остовами - с них срезали всю электронику, навигационные, а также оружейные системы. Более того, поскольку русские сшили выдуманное уголовное дело о "пересечении российских границ", корабли имеют статус вещдоков. Поэтому, как утверждает адвокат Николай Полозов, офис Зеленского взял на себя обязательство не восстанавливать корабли до судебных разбирательств у оккупантов.

- Три украинских военно-морских судна, захваченные российскими пограничниками во время эскалации в Керченском проливе 25 ноября 2018, были возвращены Украины на основании договоренности между Россией и Украиной. Это произошло с большим опозданием. ЕС неоднократно подчеркивал, что России нужно выполнять приказ Международного трибунала по морскому праву от 25 мая 2019 и вернуть захваченные суда Украины, - заявили дипломаты на следующий день после официальной передачи кораблей. - Европейский Союз ожидает, что Россия обеспечит беспрепятственный и свободный проход в Азовское море, в соответствии с международным правом. Украина проявила конструктивный подход для продвижения вперед в решении конфликта, является следствием актуальным вопросам законодательства против Украины, и мы ожидаем, что Россия ответит взаимностью этим начинаниям подобными положительными шагами.

Напомним, 25 мая Международный трибунал постановил освободить захваченные украинские суда, однако агрессор отказался это сделать. Во всяком случае сначала. Желая ослабить давление санкций и продемонстрировать ЕС свою "добрую волю" перед нормандской встречей, Россия все же пошла на попятный.

Но есть один нюанс: признание действенности санкций равносильно для Путина признанию своей слабости и потери лица. Осознавая важность этого аспекта, Кремль оформил передачу кораблей в связи "с завершением следственных действий", а не с решением Международного трибунала.

Как известно, 25 ноября 2018 г. в районе Керченского пролива российские пограничники обстреляли и захватили два малых бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь" и рейдовый буксир "Яны Капу". На борту находились 24 моряка, 3 из них получили ранения. После этого в 10 областях Украины ввели режим военного положения.

В ООН осудили действия России: Международный трибунал организации постановил освободить захваченных моряков и вернуть назад корабли, однако Россия отказалась идти на уступки. 7 сентября 2019 г., после длительных переговоров между Украиной и Россией, пленные матросы все же были освобождены, а судьба корблей осталась нерешенной.

В ноябре глава МИД Украины Вадим Пристайко направил ноту РФ с требованием вернуть захваченные суда. В Кремле ознакомились с текстом документа и поставили встречное условие.

В середине ноября российское издание "Коммерсант" сообщило о скором возвращении украинских кораблей. В МИД РФ эту информацию опровергли, в то время как украинские власти наоборот рапортовали о завершающей стадии переговоров по данному вопросу.