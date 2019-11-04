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Украина направила ноту России. В чем причина?

15:30
Украина направила ноту России. Что известно? - фото 1
Украина направила ноту России. Что известно?

Украина направила ноту России с требованием указать местоположение судов "Бердянск" и "Никополь" и "Яны Капу", захваченных в ноябре 2018 г.

РФ вернет захваченные украинские корабли

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на главу МИД Украины Вадима Пристайко.

"МИД направило ноту России, где мы просили указать координаты и время, когда мы можем забрать наши корабли. Я хотел бы посмотреть, когда мы получим эти корабли, остались ли последствия обстрелов этих кораблей. Или как раз эта задержка связана с тем, что они постепенно ремонтируются и исчезают дыры от обстрелов наших кораблей", - заявил дипломат.

Напомним, 25 ноября 2018 г. в районе Керченского пролива российские пограничники обстреляли украинские военные суда и захватили два малых бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь" и рейдовый буксир "Яны Капу" вместе с 24 моряками, 3 из которых получили ранения. После этого в 10 областях Украины ввели режим военного положения.

В ООН осудили действия России: Международный трибунал организации постановил освободить захваченных моряков, однако Россия отказалась идти на уступки. 7 сентября 2019 г., после длительных переговоров между Украиной и Россией, пленные матросы все же были освобождены.

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Вадим Пристайко МИД Украины Атака в Керченском проливе Новости Украина
Украинская правда
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