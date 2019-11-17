Россия ВОЗВРАЩАЕТ Украине захваченные корабли. Но есть подвох - СМИ (ФОТО)

РФ вернет украинские корабли в ближайшие дни - Бутусов

Россия возвращает Украине корабли, захваченные в ноябре 2018 г. во время атаки в Керченском проливе.

Об этом сообщают РосСМИ.

По данным источников, утром 17 ноября захваченные суда "Бердянск" и "Никополь" были замечены в акватории порта "Генмол" (Керчь – прим. ред.).

Позже появилось информация о том, что "Бердянск" взяли на буксир. На борту корабля четко видна заделанная пробоина.

Таким образом возвращение наших судов является почти состоявшимся фактом. Но нет ли здесь подвоха? Сложившуюся ситуацию довольно подробно разъяснил в Facebook главред "Цензор.нет" Юрий Бутусов.

"Передача захваченных катеров состоится в открытом море у восточного побережья Крыма в ближайшие дни. На данный момент захваченные катера из Керчи еще не вышли. Украинские буксиры "Титан", Гайдамака" и поисково-спасательное судно "Сапфир" прошли мыс Тарханкут, и продолжают движение в сторону Керчи", - сообщил журналист и отметил несколько важных моментов.

Во-первых, противник скорее всего оставит себе личное оружие экипажа и наличную документацию;

Во-вторых, неизвестно, вернет ли Россия самую секретную часть оборудования катеров - американские радиостанции "Харрис";

В-третьих, возвращение судов скорее можно назвать уступкой самой Украины, а не ее победой.

"После победы Украины в Морском суде в деле по захвату катеров, и после продолжения юридической работы, Россию ждали новые проигранные суды, большие санкции и штрафы, вероятные аресты российских судов по всему миру для обеспечения украинского иска. Если бы Украина продолжила юридическую войну и не принимала захваченные катера, Россия была бы поставлена в сложное положение. Президент Порошенко в свое время отказался забирать захваченные старые украинские корабли в Крыму именно с целью сохранения рычага давления на РФ в международных судах", - сказал Бутусов.

Отметим, что вышеупомянутое заявление журналиста отчасти согласовываются со словами советника Зеленского Андрея Ермака и подтверждающим постом пресс-секретаря президента Юлии Мендель.

Андрей Ермак

Комментируя процесс переговоров, Ермак заявил следующее:

"Процесс возвращения малых бронированных катеров, захваченных в прошлом ноябре Россией, уже на завершающем этапе", - сказал политик.

Напомним, что ранее российское издание "Коммерсант" сообщило о скором возвращении украинских кораблей. В МИД РФ поспешили опровергнуть эту информацию, однако слухи все равно продолжили циркулировать в сети. В частности, украинские telegram-каналы сообщили о том, что за захваченными украинскими военными кораблями из Южного, Черноморска и Одессы вышли специальные суда: поисково-спасательный "Сапфир", буксиры "Титан" и "Гайдамака".