Россия вернет захваченные украинские корабли. Но при одном "условии"

Россия вернет захваченные украинские корабли. Но при одном условии

Намедни Украина направила ноту России с требованием вернуть корабли, захваченные в ноябре 2018 г. Агрессор поспешил дать ответ.

Об этом сообщают РосСМИ со ссылкой на члена Софеда РФ Сергея Цекова.

По словам российского политика, для возвращения захваченных кораблей Украина должна публично признать "свою провокацию" в Керченском проливе.

Отметим, что как раз Россия и является провокатором, поскольку захват украинских кораблей прошел в нейтральных водах. Агрессор же считает их своими, чем и "обосновывает" свое нарушение международного права.

Сергей Цеков

Напомним, 25 ноября 2018 г. в районе Керченского пролива российские пограничники обстреляли украинские военные суда и захватили два малых бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь" и рейдовый буксир "Яны Капу" вместе с 24 моряками, 3 из которых получили ранения. После этого в 10 областях Украины ввели режим военного положения.

В ООН осудили действия России: Международный трибунал организации постановил освободить захваченных моряков, однако Россия отказалась идти на уступки. 7 сентября 2019 г., после длительных переговоров между Украиной и Россией, пленные матросы все же были освобождены.