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Россия вернет захваченные украинские корабли. Но при одном "условии"

09:45
Россия вернет захваченные украинские корабли. Но при одном условии - фото 1
Россия вернет захваченные украинские корабли. Но при одном условии

Намедни Украина направила ноту России с требованием вернуть корабли, захваченные в ноябре 2018 г. Агрессор поспешил дать ответ.

Украина направила ноту России. В чем причина?

Об этом сообщают РосСМИ со ссылкой на члена Софеда РФ Сергея Цекова.

По словам российского политика, для возвращения захваченных кораблей Украина должна публично признать "свою провокацию" в Керченском проливе.

Отметим, что как раз Россия и является провокатором, поскольку захват украинских кораблей прошел в нейтральных водах. Агрессор же считает их своими, чем и "обосновывает" свое нарушение международного права.

Россия вернет захваченные украинские корабли. Но при одном 'условии' - фото 190671

Сергей Цеков

Напомним, 25 ноября 2018 г. в районе Керченского пролива российские пограничники обстреляли украинские военные суда и захватили два малых бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь" и рейдовый буксир "Яны Капу" вместе с 24 моряками, 3 из которых получили ранения. После этого в 10 областях Украины ввели режим военного положения.

В ООН осудили действия России: Международный трибунал организации постановил освободить захваченных моряков, однако Россия отказалась идти на уступки. 7 сентября 2019 г., после длительных переговоров между Украиной и Россией, пленные матросы все же были освобождены.

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