Россия согласилась вернуть украинские корабли – СМИ

Россия согласилась вернуть украинские корабли – СМИ

Россия наконец-то согласилась вернуть Украине корабли, захваченные в ноябре 2018 г. во время атаки в Керченском проливе.

Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на инсайд.

Как перелает источник, на данный момент МИД Украины и РФ находятся на финальный стадии переговоров по возвращению захваченных судов "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу".

Дело осталось за малым: согласовать время и место встречи. Как уточняет СМИ, передача кораблей пройдет в открытом море. Но есть один нюанс: личное оружие наших моряков и судовые документы останутся в России.

Напомним, 25 ноября 2018 г. в районе Керченского пролива российские пограничники обстреляли украинские военные суда и захватили два малых бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь" и рейдовый буксир "Яны Капу" вместе с 24 моряками, 3 из которых получили ранения. После этого в 10 областях Украины ввели режим военного положения.

В ООН осудили действия России: Международный трибунал организации постановил освободить захваченных моряков, однако Россия отказалась идти на уступки. 7 сентября 2019 г., после длительных переговоров между Украиной и Россией, пленные матросы все же были освобождены.

В ноябре глава МИД Украины Вадим Пристайко направил ноту РФ с требованием вернуть захваченные суда. В Кремле ознакомились с текстом документа и поставили встречное условие.