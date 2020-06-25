В день изнасилования в Кагарлыке менты похищали младшую сестру потерпевшей "для следствия"

Менты-насильники оказались еще и похитителями

По делу о пытках с изнасилованием девушки в отделениии мусарни в Кагарлыке Киевской области проходит еще одна пострадавшая - несовершеннолетняя сестра потерпевшей. Ее менты похищали буквально в день ЧП.

Как заявила в четверг, 25 июня, адвокат изнасилованной переаттестовавшимися ментами Елена Сотник заявила о том, что Сергей Сулима и Николай Кузив совершили далеко не первое преступление.

- Мы уже подали соответствующее заявление. Как оказалось, эти же подозреваемые за несколько часов до начала событий с потерпевшей осуществляли незаконные действия с ее младшей сестрой. Ее фактически похитили и проводили следственные действия без каких-либо оснований, - отметила юрист.

Кроме того, по словам адковата, все жители села боятся мусоров, поскольку они там являеются фактически единственными представителями власти, а обратиться к кому-то для прекращения противоправных действий им не к кому.

Напомним, 24 мая в полицию поступило сообщение об изнасиловании женщины в Кагарлыкском отделении полиции. Первоочередная проверка подтвердила причастность правоохранителей к преступлению. Позже насильники были задержаны и помещены в следственный изолятор (ст. 208 УПКУ). По факту правонарушения открыто уголовное производство (по ст. 152 УКУ).

26 мая Голосеевский суд отправил Сергея Сулиму под арест без права внесения залога. Аналогичная мера пресечения была применена и к коллеге оперупоономоченного – Николаю Кузиву.

При этом целый ряд СМИ, освещая этот вопиющий случай, разузнали имя пострадавшей, начали давать его в эфир и даже разнюхивать всевозможные характеристики девушки. Столь эпично проявили себя "плюсы" и другие крупные издания.

Позже копы заявили о том, что весь состав райотдела было решено сократить.