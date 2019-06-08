Вакарчук поддержал ЛГБТ – заявление

Вакарчук поддержал ЛГБТ – заявление

Лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук поддержал ЛГБТ-сообщество. О своих взглядах на проблему он рассказал в эфире телеканала "Украина".

Отвечая на вопрос о разрешении гей-браков в Украине и о своем личном отношении к сексменьшинам, певец ответил следующее:

"У нас страна равных прав и равных возможностей".

Отметим, что согласно опубликованной статистике, Украина заняла 35-е место из 49 по терпимости к ЛГБТ. Самыми нетолерантными оказались Россия (46), Армения (47), Турция (48) и Азербайджан (49). На другом конце списка - Мальта, Бельгия и Люксембург, Дания и Финляндия.

Стоит отметить, что правозащитные организации неоднократно поднимали вопрос прав ЛГБТ в Украине. Первые шаги в эту сторону у нас уже сделаны: так уже как минимум несколько лет действует закон о запрете дискриминации при трудоустройстве людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией.

К тому же каждый год в Киеве проходят "Марши равенства". Петр Порошенко и пр. представители элиты на них пока замечены не были, хотя их неоднократно приглашали туда.