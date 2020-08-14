В Беларуси в застенках СИЗО находится еще один захваченный псами режима украинец

Зеленский назвал задержания украинцев в Беларуси "эксцессами"

Во время акций протеста в Беларуси, по предварительным данным, силовики схватили четырех граждан Украины. Все они фактически были случайными прохожими и просто попали озверевшим карателям под горячую руку.

В пятницу, 14 августа, президент Владимир Зеленский заявил о том, что в Беларуси были освобождены не только волонтеры "Восток SOS" Константин Реуцкий и Евгений Васильев, но и еще одна наша гражданка - Оксана Алешина.

Как написал на своей странице в Facebook глава государства, в застенках СИЗО находится еще как минимум один украинец. О его освобождении сейчас ведутся переговоры. Задержания же ни в чем не повинных людей Зеленский назвал "эксцессами", а не преступлениями режима против мирных протестующих.

"Беларусь, разумеется, сейчас сильно страдает. Ищет решение и выход из очень непростой ситуации. Каждый день случаются эксцессы. В частности с нашими гражданами, оказались в это непростое время в соседней стране. Но есть и хорошая новость. Сегодня, после наших настойчивых действий, были наконец освобождены украинцы Евгений Васильев, Константин Реуцкий и Оксана Алешина, - написал Зеленский. - Они не нарушали никаких законов Беларуси и находились на акции протеста для того, чтобы получить достоверную информацию о событиях, а также чтобы прокомментировать их в публичном медийном пространстве. Также сейчас ведутся переговоры для освобождения еще одного украинца - Романа Шишко, который находится в изоляторе Бреста".

Напомним, 9 августа в Беларуси завершились выборы президента. По официальным данным, в избирательной гонке уверенно лидирует Александр Лукашенко, но в нарисованные ему властями 80% поддержки избирателей никто не верит. Десятки тысяч людей вышли на улицы, чтобы добиться непризнания результатов выборов, а представители карательной системы применили к ним спецсредства.

10 августа Светлана Тихановская заявила о непризнании результатов выборов, осуждении насилия и желании лично встретиться с Александром Лукашенко. В этот же день КГБ Беларуси сообщил о предотвращении покушения на жизнь оппозиционного кандидата.

Позже в сети появилась информация о насильном удержании Тихановской в здании ЦИК. Немного погодя эта новость была названа вбросом с целью заманить протестующих под здание избиркома. Впрочем, главную оппозиционную кандидатшу, судя по всему, действительно удерживали и заставляли записывать видосики с призывами прекратить протесты.

Утром 11 августа глава МИД Литвы Линас Линкявичус сообщил о выезде Светланы Тихановской из Беларуси. В ночь на 14 число из переполненных СИЗО режим начал выпускать задержанных. Их избивали и пытали. Протесты продолжаются.