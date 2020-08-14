Протесты в Беларуси: главные события пятого дня бунтов

Сутки в Минске прошли практически без насилия

В четверг, 13 августа, ход протестных акций в Минске и других крупных городах страны кардинально отличался от противостояний минувших дней. Судя по всему, карателям дали приказ попуститься и прекратить так явно нарушать все мыслимые и не мыслимые законы.

С самого утра четверга десятки тысяч беларусов вышли на акцию "цепь солидарности" - выстроились вдоль дорог и трасс. Им никто из силовиков не мешал.

К митингам присоединились работники Белорусского автомобильного завода в Жодино, МАЗа, а также тракторного завода, предприятия "Керамин", гродненского завода "Терразит", "Гродно-Азота" и других крупных компаний. Многие представители профсоюзов объявили о том, что в случае задержания кого-либо из их коллег производство будет остановлено самым варварским способом.

Уже к вечеру, когла каратели обычно выходят на охоту и начинают винтить всех подряд, количество протестующих увеличилось. Но менты фактически не чинили им никакого сопротивления.

К всеобщему удивлению выступил глава МВД Беларуси Юрий Караев, который извинился за "травмы, нанесенные случайным людям" и взял на себя ответственность за произошедшее. Его первый зам пообещал к утру отпустить всех задержанных из следственных изоляторов.

После этого застенки СИЗО начали покидать ни в чем не виновные люди, которых паковали в течение предыдущих четырех дней. Известно о том, что каратели выпустили украинца Константина Реуцкого. Правда, местонахождение его до сих пор остается неизвестным.

Собравшиеся у изоляторов активисты встречали чуть ли не каждого выпущенного аплодисментами. Чуть позже разъяренные представители режима Лукашенко начали избивать находящихся за решеткой за каждые овации толпы.

Выпущенные на свободу рассказали о жутких пытках и избиениях, а также сексуальном насилии и угрозах. В целом же, градус напряжения значительно снизился, поскольку за минувшие сутки обошлось без кровопролития. Но понять, в какую сторону развернется ситуация сегодня, по-прежнему невозможно.

Напомним, 9 августа в Беларуси завершились выборы президента. По официальным данным, в избирательной гонке уверенно лидирует Александр Лукашенко, но в нарисованные ему властями 80% поддержки избирателей никто не верит. Десятки тысяч людей вышли на улицы, чтобы добиться непризнания результатов выборов, а представители карательной системы применили к ним спецсредства.

10 августа Светлана Тихановская заявила о непризнании результатов выборов, осуждении насилия и желании лично встретиться с Александром Лукашенко. В этот же день КГБ Беларуси сообщил о предотвращении покушения на жизнь оппозиционного кандидата.

Позже в сети появилась информация о насильном удержании Тихановской в здании ЦИК. Немного погодя эта новость была названа вбросом с целью заманить протестующих под здание избиркома. Впрочем, главную оппозиционную кандидатшу, судя по всему, действительно удерживали и заставляли записывать видосики с призывами прекратить протесты.

Утром 11 августа глава МИД Литвы Линас Линкявичус сообщил о выезде Светланы Тихановской из Беларуси. Протесты продолжаются.