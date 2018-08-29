В Армянске от отравления кислотой забиты больницы, люди падают в обмороки

14:20 , Сегодня , Сегодня

Жители Армянска поголовно отравлены

Жутчайшая экологическая катастрофа происходит в оккупированном Крыму, где из-за отсутствия воды и фактической неспособности страны-оккупанта выполнить обязательства по обеспечению захваченной территории всем необходимым для жизни, тысячи жителей получили отравление серной кислотой.

Российские оккупанты утверждают, что ситуация находится под контролем, а в городе всего лишь "произошел безопасный выброс".

В оккупированном Крыму случился выброс неизвестного вещества В то же время все население Армянска больно поголовно. Ветер разносит кислотосодержащий воздух дальше по Крыму.

История с массовым отравлением жителей оккупированного города началась несколько дней назад, когда люди начали ощущать резкое ухудшение самочувствтия.

Вскоре после этого заговорили о выбросе в воздух неизвестного вещества, а затем причина ЧП стала ясна - отстойник-кислотонакопитель завода "Титан" банально испаряется. При отстствии воды химические вещества попадают в атмосферу и отравляют людей.

Всерьез о проблеме местные жители заговорили, когда заметили, что за ночь металлические предметы покрылись ржавчиной. Один из куполов церкви Св.Георгия позеленел, а другой почернел. Повредились автомобили и другие железные вещи.

Псевдовласти оккупированного Крыма утверждают, что ничего страшного не происходит, а медики Армянска отправляют народ лечиться валерьянкой, утверждая, что опасности нет.

В то же время особенно пострадавших госпитализируют в инфекционное отделение больницы. По словам жителей города, медицинские учреждения попросту забиты пациентами. У людей на коже возникают язвы и высыпания, ощущается сухость во рту и жжение глаз и носа. Многие падают в обморок.

С деревьев осыпаются листья, а природа умирает. Армянск. 2018