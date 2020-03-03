Уволить Рябошапку: В Раду внесли постановление

Уволить Рябошапку: В Раду внесли постановление

Народные депутаты Украины внесли в Верховную Раду проект постановления об увольнении главы Офиса генерального прокурора Руслана Рябошапки.

Об этом говорится на сайте парламента.

Документ под названием "О выражении недоверия генеральному прокурору Рябошапке Р.Г." поддержали 150 нардепов, преимущественно из "пула" Игоря Коломойского. В частности, в списке авторов значатся Александр Дубинский, Александр Куницкий и Макс Бужанский.

Последний уже успел отрапортовать подписчикам о своих действиях.

"Постановление о выражении недоверия Генеральному Прокурору набрало необходимое количество голосов, и я зарегистрировал его в парламенте. Выгоним его разом, так сказать", - написал Макс Бужанский в Facebook.

Отметим, что депутаты Коломойского уже довольно давно распространяют слухи о скоромм увольнении Рябошапки. Так, ранее Александр Дубинский написал в Facebook, что президент Украины Владимир Зеленский очень недоволен работой главы ОГУ из-за "провальной работы по делам Порошенко" и "продажи уголовных дел". Подробнее об этом читайте здесь.