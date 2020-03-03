Коронавирус из Китая Сирия Владимир Зеленский война на Донбассе

Уволить Рябошапку: В Раду внесли постановление

18:20
Уволить Рябошапку: В Раду внесли постановление - фото 1
Уволить Рябошапку: В Раду внесли постановление

Народные депутаты Украины внесли в Верховную Раду проект постановления об увольнении главы Офиса генерального прокурора Руслана Рябошапки.

Сытника уволят?: В Раде рассмотрели вопрос

Об этом говорится на сайте парламента.

Документ под названием "О выражении недоверия генеральному прокурору Рябошапке Р.Г." поддержали 150 нардепов, преимущественно из "пула" Игоря Коломойского. В частности, в списке авторов значатся Александр Дубинский, Александр Куницкий и Макс Бужанский.

Последний уже успел отрапортовать подписчикам о своих действиях.

"Постановление о выражении недоверия Генеральному Прокурору набрало необходимое количество голосов, и я зарегистрировал его в парламенте. Выгоним его разом, так сказать", - написал Макс Бужанский в Facebook.

Уволить Рябошапку: В Раду внесли постановление - фото 196704

Отметим, что депутаты Коломойского уже довольно давно распространяют слухи о скоромм увольнении Рябошапки. Так, ранее Александр Дубинский написал в Facebook, что президент Украины Владимир Зеленский очень недоволен работой главы ОГУ из-за "провальной работы по делам Порошенко" и "продажи уголовных дел". Подробнее об этом читайте здесь.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Офис генерального прокурора Руслан Рябошапка Макс Бужанский Верховна Рада Новости Украина
Без табу
powered by lun.ua
Другое на тему
Экс-комбат "Айдара" вышел на свободу – ВИДЕО - фото 1
Экс-комбат "Айдара" вышел на свободу – ВИДЕО
16:20
Первый зараженный коронавирусом пациент находится в Черновцах - фото 1
В Украине официально зафиксировали первый случай заражения коронавирусом (ВИДЕО)
12:00
Русские продолжают усиливать свои мощности на границе с Украиной - фото 1
Русские стянули к границам с Украиной 90 тысяч военных и 1100 танков
11:20
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Легендарный корабль "Черкаси" - символ борьбы - фото 1
Историческая драма "Черкаси": Память с привкусом боли
01 марта, 19:25
Чечня диктует свою волю - фото 1
Чеченский бумеранг: Как имперская политика аукнулась России
23 февраля, 18:30
Дело Ричарда Джуэлла - большой фильм от мастера - фото 1
Дело Ричарда Джуэлла: Рецензия на новый фильм Клинта Иствуда
21 февраля, 20:00