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"Провокация!": Рябошапка высказался о своем увольнении

19:00
"Провокация!": Рябошапка высказался о своем увольнении - фото 1
"Провокация!": Рябошапка высказался о своем увольнении

Глава ОГУ Руслан Рябошапка опроверг слухи о своей возможной отставке и обвинил своих политических оппонентов в провокациях.

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Об этом сообщают "Факты".

"Это информационная провокация и очередная атака против реформы прокуратуры, свидетельство того, что мы неудобны. Я и заместители генерального прокурора на месте, выполняем свои обязанности", - заявил генпрокурор.

Отметим, что слухи об увольнении Рябошапки усиленно распространяют «слуги» Коломойского. В частности, Александр Дубинский написал в Facebook, что президент Украины Владимир Зеленский очень недоволен работой главы ОГУ из-за "провальной работы по делам Порошенко" и "продажи уголовных дел".

'Провокация!': Рябошапка высказался о своем увольнении - фото 196005

"Рябошапка пал духом, и провёл встречу со своим ближайшим окружением, где сообщил об увольнении и попросил всех зачистить хвосты", - заявил Дубинский.

Напомним, Бужанский поставил ультиматум Рябошапке. Из-за Порошенко.

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Александр Дубинский Руслан Рябошапка Офис генерального прокурора Владимир Зеленский Новости Украина
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