У Зеленского "потеряли" отставку Богдана - ФОТО

У Зеленского "потеряли" отставку Богдана - ФОТО

В Офисе Президента потеряли заявление об увольнении Андрея Богдана и пр. чиновников.

Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на пресс-службу ОП.

СМИ попросили у Офиса Президента копии заявлений об отставке топ-чиновников. И получили недвусмысленный ответ.

"Принято решение о продлении срока рассмотрения указанного запроса до 20 рабочих дней с даты его поступления", - заявили в ОП.

Отметим, что в конце июля в сеть слили заявление об отставке Богдана. У гаранта сперва пытались откреститься, но позже там все же признали подлинность документа. Оставался лишь один вопрос: кто его отправил и зачем?

Сам Богдан первоначально заявил о причастности спецслужб. Однако появилась и другая версия: в утечке виноват один из замов главы ОП, вероятнее всего Кирилл Тимошенко.

Тому задали вопрос, так ли это. Он не дал ответа, отослав работников СМИ к своему шефу.

Напомним, Андрей Богдан зажег на дискотеке и скурил кальян – яркие ФОТО.