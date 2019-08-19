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У Зеленского "потеряли" отставку Богдана - ФОТО

10:30
У Зеленского "потеряли" отставку Богдана - ФОТО - фото 1
У Зеленского "потеряли" отставку Богдана - ФОТО

В Офисе Президента потеряли заявление об увольнении Андрея Богдана и пр. чиновников.

Зеленский "уволил" Богдана. Но есть одно "но"

Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на пресс-службу ОП.

СМИ попросили у Офиса Президента копии заявлений об отставке топ-чиновников. И получили недвусмысленный ответ.

"Принято решение о продлении срока рассмотрения указанного запроса до 20 рабочих дней с даты его поступления", - заявили в ОП.

У Зеленского 'потеряли' отставку Богдана - ФОТО - фото 186159

Отметим, что в конце июля в сеть слили заявление об отставке Богдана. У гаранта сперва пытались откреститься, но позже там все же признали подлинность документа. Оставался лишь один вопрос: кто его отправил и зачем?

Сам Богдан первоначально заявил о причастности спецслужб. Однако появилась и другая версия: в утечке виноват один из замов главы ОП, вероятнее всего Кирилл Тимошенко.

Тому задали вопрос, так ли это. Он не дал ответа, отослав работников СМИ к своему шефу.

Напомним, Андрей Богдан зажег на дискотеке и скурил кальян – яркие ФОТО.

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Андрей Богдан Офис Президента Владимир Зеленский Новости Украина
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