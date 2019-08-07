Зеленский "уволил" Богдана. Но есть одно "но"

Зеленский "уволил" Богдана. Но есть одно "но"

После назначения Андрея Богдана главой АП (ОП), многие украинцы возмутились таким решением гаранта и написали петицию с требованием отправить чиновника в отставку.

Президент Украины Владимир Зеленский рассмотрел упомянутое прошение и вынес свой вердикт:

"Мною рассмотрено размещенную на веб-сайте Официального интернет-представительства президента Украины электронную петицию об увольнении Богдана Андрея Иосифовича с должности главы Администрации президента Украины, которую поддержали более 25 000 граждан".

"По поднятому в петиции вопросу отмечаю, что указом президента Украины от 25 июня 2019 года №434 А.Богдан уволен с должности главы Администрации президента Украины".

Отметим, что глава ОП один из наименее популярных политиков в окружении Зеленского. Человеком Коломойского недовольны как сторонники «старой» люстрации, так и некоторые люди в окружении президента США Дональда Трампа ("Руди" Джулиани). Н

В конце июля в сети появилось фото заявления об отставке Богдана, которое не на шутку взбудоражило общество. Однако увольняться никто никуда не собирался. Что это было? Интересный вопрос. Намедни удалось прояснить лишь отдельные детали данного демарша. Больше по теме читайте здесь.