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Укрзализныця потратила 9 млн на лимузины вместо ремонта поездов

14:32
Укрзализныця потратила на лимузины 9 млн вместо ремонта поездов - фото 1
Укрзализныця потратила на лимузины 9 млн вместо ремонта поездов

АО "Укрзализныця" потратила 9 млн грн на закупку двух лимузинов Audi А8 Long. Эти деньги должны были уйти на ремонт поездов.

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Об этом написал член наблюдательного совета "УЗ" Сергей Лещенко в Facebook.

Укрзализныця потратила 9 млн на лимузины вместо ремонта поездов - фото 205381

"Закупка произошла при прошлом руководителе "УЗ" Кравцове и тщательно скрывалась — покупку оформили без тендера, а купили через страховую фирму, учредителем которой значится филиал "Одесская железная дорога". После этого машины перебросили на баланс Одесской дороги, но боялись эксплуатировать из-за начавшегося резонанса. В итоге, машины стояли в гараже, припадали пылью, на одной из них испортился аккумулятор. Ходят слухи, что машины предназначалась для обслуживания одного из первых лиц Украины времен прошлой власти", - рассказал журналист.

Укрзализныця потратила 9 млн на лимузины вместо ремонта поездов - фото 205383

По факту правонарушения набсовет "УЗ" назначил аудиторскую проверку этого инцидента, однако случилось "непредвиденное".

Укрзализныця потратила 9 млн на лимузины вместо ремонта поездов - фото 205382

"Но его результаты (аудита – прим. ред.) полгода не передавали в правоохранительные органы. В начале июля набсовет потребовал это сделать, но спустя месяц оказалось, что... ничего не случилось. Только после очередного моего письма в конце августа материалы были переданы в НАБУ", - подытожил Сергей Лещенко.

Напомним, "Укрзализныцю" обчистили на сотни тысяч - ФОТО.

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