Дорогущий пиар: в "Укрзализныце" показали убийственные плацкарты (ФОТО)

Последний обновленный вагончик плацкарта "Укрзализныци" тронется через 70 лет

Славящейся своей неповоротливостью и коррупционными схемами украинский оператор железных дорог отчитался о глобальной модернизации плацкартного вагона. От которого, судя по популистским обещаниям чиновников, и вовсе собирались отказываться в ближайшее время.

На днях на странице "Укрзализныци" в Facebook решили опубликовать впечатляющие фотографии элемента состава, который получился после вложений без малого 10 миллионов.

Стоит отметить, что за такие деньги от старого плацкарта не осталось буквально ничего. Обновленный дизайн, розетки, новый холодильник и микроволновка, система жалюзи и кондиционирования.

В общем, вагончик получился что надо. Если бы не одно но.

Дело в том, что таких вагонов по задумкам правления "Укрзализныци" могут модернизировать по три штуки вгод. А с учетом объема в 210 вагонов, компания сумеет полностью обновить составы лишь через 70 лет, а это убийственно.

Не стоит даже думать о том, что случится с модернизацией первой очереди за такое время, поскольку через такое время ни USB, ни новые полочки явно не будут никому нужны.

Как известно, в новом правительстве Алексея Гончарука намерены разделить "Укрзализныцю" и другие грандиозные государственные холдинги на множество мелких фирм, а затем приватизировать их.