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Дорогущий пиар: в "Укрзализныце" показали убийственные плацкарты (ФОТО)

13:00
Последний обновленный вагончик плацкарта "Укрзализныци" тронется через 70 лет - фото 1
Последний обновленный вагончик плацкарта "Укрзализныци" тронется через 70 лет

Славящейся своей неповоротливостью и коррупционными схемами украинский оператор железных дорог отчитался о глобальной модернизации плацкартного вагона. От которого, судя по популистским обещаниям чиновников, и вовсе собирались отказываться в ближайшее время.

На днях на странице "Укрзализныци" в Facebook решили опубликовать впечатляющие фотографии элемента состава, который получился после вложений без малого 10 миллионов.

"Золотой вагон" Укрзализныци: "слуга народа" вляпался в скандал – ФОТО

Стоит отметить, что за такие деньги от старого плацкарта не осталось буквально ничего. Обновленный дизайн, розетки, новый холодильник и микроволновка, система жалюзи и кондиционирования.

Дорогущий пиар: в 'Укрзализныце' показали убийственные плацкарты (ФОТО) - фото 187776

В общем, вагончик получился что надо. Если бы не одно но.

Дело в том, что таких вагонов по задумкам правления "Укрзализныци" могут модернизировать по три штуки вгод. А с учетом объема в 210 вагонов, компания сумеет полностью обновить составы лишь через 70 лет, а это убийственно.

Дорогущий пиар: в 'Укрзализныце' показали убийственные плацкарты (ФОТО) - фото 187778

Не стоит даже думать о том, что случится с модернизацией первой очереди за такое время, поскольку через такое время ни USB, ни новые полочки явно не будут никому нужны.

Дорогущий пиар: в 'Укрзализныце' показали убийственные плацкарты (ФОТО) - фото 187781

Как известно, в новом правительстве Алексея Гончарука намерены разделить "Укрзализныцю" и другие грандиозные государственные холдинги на множество мелких фирм, а затем приватизировать их.

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