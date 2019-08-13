"Укрзализныцю" обчистили на сотни тысяч - ФОТО
"Укрзализныця" пострадала на 400 тыс. грн….из-за обычных пассажиров.
Об этом сообщает пресс – служба компании.
По данным источника, с начала 2019 г. пассажиры забрали с собой около 7 тыс. единиц инвентаря. В их числе 2417 полотенец, 957 простыней, 638 покрывал, 47 подушек, 180 стаканов, 456 подстаканников, 875 наволочек и 360 ложек.
Но справедливости ради отметим, что и сама ПАТ далека от идеала.
Компания регулярно попадает в скандалы. Убитые поезда, явно не лучшие условия для пассажиров и пр. Прибавьте еще к этому постоянные махинации с тендерами и получите относительно полный портрет перевозчика.
Напомним, "Укрзализныця" начала чистки в правлении.
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