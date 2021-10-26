Український Bayraktar вдало вполював російських терористів на Донбасі ВІДЕО

Україна вперше застосувала турецький Bayraktar в бою

Українські військові вперше застосували безпілотники Bayraktar проти бойовиків і російських військ, які окупували деякі райони Донбасу.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив волонтер Роман Донік.

"Для збереження життя вояків, та цивільного населення, піднято БПЛА "Байрактар", була виявлена батарея, та ракетою знищена одна гармата. На цю хвилину. Розрахунки інших втікли. Але це не точно. Бо підняли не одного птаха. Довіряйте ЗСУ", - пише Донік.

Волонтер уточнив, що дрон був використаний у відповідь на артилерійські обстріли позицій військовослужбовців операції Об'єднаних сил на Донбасі і села Гранітне в Донецькій області 26 жовтня.

Наказ на використання Bayraktar TB2 віддав головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, доповнив інформацію колеги журналіст Юрій Бутусов.

Гранітне обстрілювалося росіянами з максимально можливої дальності - понад 15 кілометром, тому звичайними засобами ООС виявити батарею ворога не вдавалося. Тому на допомогу й прийшов український Bayraktar.