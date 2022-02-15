Україна зазнала потужної кібератаки, але була готова

Росія гадить

У вівторок, 15 лютого, сайти Збройних сил України, кількох українських банків та міністерств зазнали Ddos-атаки.

Хакери атакували низку сайтів в Україні – сайти Міністерства оборони та Збройних сил, а також сайти Приватбанку та Ощадбанку.

Користувачі тим часом повідомляють, що у декого не працює інтернет-банкінг, інші – можуть авторизуватися, проте не можуть проводити операції.

У правоохоронних органах уточнили, що кібератака є потужною і почалася о 15:00.

Попри те, що ворог доклав чималих зусиль, першу хвилю доволі швидко відбили.

Ближче до вечора атаки зазнали сайт Президента України та портал цифрових послуг "Дія"

Наразі "Приватбанк" та "Ощадбанк" повідомили, що відновили роботу, але очікують, що DDOS-атаки відновляться.

Держслужба спецзв’язку та захисту інформації підтвердила інформацію про потужну DDOS-атаку на низку інформаційних ресурсів України.

Відомство зафіксувало перебої в роботі "Приватбанку" та "Ощадбанку", а також сайтів Міністерства оборони та Збройних сил.

Робоча група наразі вживає всіх необхідних заходів для протидії та локалізації кібератаки.

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Росія може розпочати воєнні дії проти України будь-якого дня і що атака може набувати різних форм.

Вночі 14 січня хакери зламали кілька урядових сайтів, зокрема Міністерства освіти, Міністерства закордонних справ, порталу "Дія" тощо, та оприлюднили своє повідомлення трьома мовами – українською, російською та польською.

Урядові експерти доводять, що хакерська атака на українські урядові сайти вночі 14 січня здійснювалась з Росії.