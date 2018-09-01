Украину насильно переводят на цифровое телевидение вопреки решению суда

10:31 , Сегодня , Сегодня

Реформа через одно место

По информации Без Табу, президент Порошенко пошел на открытое нарушение закона, чтобы насильно внедрить цифровое телевидение, к которому Украина еще не готова физически.

1 сентября Украина должна была перейти на цифровое телевидение, отказавшись от аналогового. Данная реформа активно рекламировалась и продвигалась на ТВ, с экранов рассказывали о инновационности решения, улучшении качества и прочих бонусах. Однако традиционно реформа начала тормозиться на местах. Как оказалось, инфраструктура и техника оказались к заявленному переходу на цифру банально не готовы.

Далее вопрос перешел в юридическую плоскость. 30 августа 2018 Сарненский районный суд Ровенской области вынес решение, которые запретило выключать аналоговое телевидение, как это предписывало Постановление Кабмина и решения Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания.

Таким образом, суд удовлетворил иск гражданки Украины Надежды Мизюрко к Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания. Третьими сторонами в иске выступают управление по защите прав потребителей в Ровенской области, канал 1+1 и Кабмин.

Тем не менее, как стало известно Без Табу из своих источников в Администрации президента, от руководства страны поступил приказ - вопреки решению отключить аналоговое телевидение и насильно включать цифру. Таким образом, произошло прямое вмешательство руководства страны в работу судебной ветви власти, что является грубым нарушением демократии и законности.

По состоянию на утро субботы, 1 сентября, все передающие центры Украины приступили к выполнению неправомерного приказа. Эту информацию подтвердили Без Табу в госпредприятии Концерне РРТ (радиовещания, радиосвязи и телевидения)

Отметим, что “цифрой” на данный момент покрыто лишь 70% площади Украины, остальным 30% придется или ждать с моря погоды, или выкручиваться самим, то есть - покупать спутниковые тюнеры, с помощью которых до сих пор доступны русские пропагандистские каналы.

Также лоббистов перехода на цифру не раз критиковали за непрозрачность - кто реальные владельцы цифровых мультиплексов, которые теперь получили монопольное право, - неизвестно. Исходя из того, как рьяно президент борется за проведение “телереформы” и готов нарушать ради этого закон, возможно, конечным бенефициаром и выгодополучателем является он.