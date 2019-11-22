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Украинец Виктор Постол будет биться за два чемпионских пояса

15:00
Виктор Постол будет сражаться за два пояса 1 февраля - фото 1
Виктор Постол будет сражаться за два пояса 1 февраля

Утром в пятницу, 22 ноября, по киевскому времени в промоутерской компании Top Rank объявили о согласовании боя своего подопечного Хосе Рамиреса с украинским спортсменом. Причем следующая схватка Виктора Постола может ознаменоваться для его карьеры серьезным подъемом.

На кону же поединка, который состоится 1 февраля 2020 года в Китайском городе Хайкоу, будут стоять сразу два пояса - WBC и WBO в первом полусреднем весе.

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Как утверждают в Топ Ранк, Хосе Карлоса Рамирес намерен защитить свои титула в бою против Виктора Постола.

Возможность сражаться за звание чемпиона в полусредней весовой категории украинцу дала победа над французом Мохаммедом Мимуном, после которой он стал обязательным претендентом на пояс WBC. Американец же закончил свой прошлый поединок против Мориса Хукера техническим ноукатом, и объединил пояса.

К слову, для Виктора Постола возможность забрать чемпионство будет уже второй. После сенсационного нокаута аргентинца Лукаса Матисса в 2015-м году он уже носил пояс чемпиона мира по версии WBC. Правда, уже в следующем бою украинец проиграл Теренсу Кроуфорду.

Сумеет ли Постол побить непобедимого Рамиреса, который из 25 боев 17 завершил нокаутом, вопрос очень интересный. Букмекеры будут явно не на его стороне.

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