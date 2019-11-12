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Украинский боксер возглавил рейтинг WBC в полусреднем весе

14:00
Виктор Постол лидирует в рейтинге WBC - фото 1
Виктор Постол лидирует в рейтинге WBC

Во вторник, 12 ноября, Всемирный боксерский совет опубликовал обновленные рейтинги бойцов в различных весовых категориях. По итогам года лидирующую позицию занял обязательный претендент на пояс WBC Виктор Постол.

Бывший чемпион мира в первом полусреднем весе по версии WBC, удерживающий пояс с 2015 по 2016 год, после уверенной победы в матче против француза Мохаммеда Мимуни, получил не только право претендовать на пояс Всемирного боксерского совета, но и топовое место в рейтинге.

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Среди спортсменов, выступающих в первом полусреднем весе, функционеры WBC выделили Постола как самого сильного бойца дивизиона.

Кроме Виктора Постола в списке лучших оказались еще пятеро украинцев. Александр Усик продвинулся на одну строчку после выхода в супертяжи и занял четвертую позицию. На втором месте в полутяжелой весовой категории оказался утративший статус чемпиона Александр Гвоздик. Третье место эксперты WBC отдали выступающему в среднем весе Сергею Деревянчеко.

Также в рейтинг впервые попал 24-летний Сергей Богачук, а чемпионом в легком весе значится Василий Ломаченко.

Следующий бой Виктора Постола может принести ему сразу два пояса. Он может встретиться в ринге с владелцем титулов WBC и WBO в Хосе Карлосом Рамиресом.

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