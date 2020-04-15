Украинцы массово отказались от обсервации и заблокировали КПП на границе с Польшей (ВИДЕО)

Возвращающиеся из-за границы украинцы упрямо не хотят попадать в обсервации

После "тотального" закрытия границ по решению правительства для недопущения распространения коронавируса, возможность заробитчан переходить границу пешком осталась. А из-за уменьшенной пропускной способности поток людей на КПВВ привел к созданию больших очередей.

Более того, всех без исключения прибывающих бойцы ГПСУ обязывают отправляться в обсервации - пансионаты и санатории, которые оказываются совершенно не пригодными для жизни.

Две недели находиться в холодных помещениях с немалой оплатой за питание никто особо не хочет, поэтому вчера десятки возвращающихся решили устроить бунт и отказаться от обсервации. Протестующие заробитчане заблокировали дорогу у КПВВ "Ягодин". К ним присоединились перевозчики и родственники приехавших, которые должны были забрать их и отвезти домой.

Чтобы разблокировать дорогу, пришлось вмешаться копам. Которые и продемонстрировали свою импотенцию, а также показали бунтующим, что если толпой отказываться подчиняться, адекватные решения властей об изоляции можно не выполнять.

В итоге нарушителей оштрафовали по админпротоколам на 500 гривен, а также дали им возможность проводить самоизоляцию дома. От которой большинство заробитчан забывают, оказавшись в своих родных городах и селах. Поскольку считают, что им нужнее забухать с друзьями или сходить в церковь.

Как известно, на бумаге каждый, кто прибывает на территорию Украины, должен пройти двухнедельную обсервацию. В период, когда в страну заезжали десятки тысяч людей, власти ограничивались лишь подписанием бумаг о самоизоляции. Которой никто толком и не придерживался.

3764 случая заражения китайским коронавирусом. 108 человек скончались, а 143 вышли из больниц здоровыми. Впрочем, эта статистика чрезвычайно не точная. Сколько украинцев заболели на самом деле, узнать невозможно, ведь тестирование для постановки диагноза медиками тупо не проводится. А даже если его и делают, то лишь экспресс-тест, который никак не может дать реальную картину, поскольку даже в теории позволяет выявлять антитела на пятый или шестой день после появления у человека симптомов.

Кроме того, власти страны слишком поздно начали предпринимать хоть какие-то меры для упреждения распространения инфекции, но до начала распространения штамма в геометрической прогрессии не было сделано ничего. Реальный карантин пока никто особо не соблюдает, тогда как ситуация с вирусом остается абсолютно неподконтрольной.

Как известно, 11 марта Кабмин ввел трехнедельный карантин по всей территории Украины.

13 марта глава СНБО Алексей Данилов заявил о закрытии украинских границ для иностранцев. На следующий день это решение одобрил президент Владимир Зеленский.

16 марта глава государства создал Координационный совет по борьбе с китайскими коронавирусом и анонсировал ужесточение карантинных мер в Украине.

17 марта Верховная Рада приняла закон "О защите населения от инфекционных болезней", предусматривающий наказание за нарушение правил карантина.

18 марта в Украине вступили в силу ограничения на транспортное сообщение, работу магазинов и проведение массовых мероприятий. Однако с их реализацией возникли определенные проблемы.

25 марта Кабмин принял решение объявить чрезвычайную ситуацию по всей стране, а также продлить карантинные меры на 30 дней.