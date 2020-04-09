Пограничники назвали шокирующую цифру вернувшихся в страну после карантина

Меньше чем за месяц в Украину пустили больше полумиллиона человек

С момента объявления ограничительных мер для противодействия коронавирусу в страну, по последним данным, въехало 650 тысяч человек. Еще 11 тысяч намерены прибыть в ближайшее время. Правда, на них уже могут распространяться реальные ограничения и обсервация.

Впрочем, это не точно, поскольку проконтролировать такое количество людей правоохранители вряд ли смогут.

По словам пресс-секретаря ГПСУ Андрея Демченко, с 13 марта по 1 апреля границу Украины на вход пересекли 650 тысяч человек:

- 185 тысяч эвакуировали рейсами, организованными украинскими дипломатами. Остальные прибыли своим ходом, - отметил спикер ведомства. - Мы призываем находящихся за рубежом украинцев активно регистрироваться в таких онлайн-системах как "ДРУГ" и "Защита". Таким образом дипломаты будут отслеживать информацию, сколько граждан нуждаются в эвакуации, и в каких странах.

Как известно, на бумаге каждый, кто прибывает на территорию Украины, должен пройти двухнедельную обсервацию. При этом места для пребывания людей в изоляции начали готовить лишь недавно. В период, когда в страну заезжали десятки тысяч людей, власти ограничивались лишь подписанием бумаг о самоизоляции. Которой никто толком и не придерживался.

Напомним, по состоянию на сегодня в Украине 1892 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 57 летальных 45 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 224 новых случая.

Сколько украинцев заболели на самом деле, узнать невозможно, поскольку тестирование для постановки диагноза медиками тупо не проводится. А даже если его и делают, то лишь экспресс-тест, который никак не может дать реальную картину, поскольку даже в теории позволяет выявлять антитела на пятый или шестой день после появления у человека симптомов.

Кроме того, власти страны слишком поздно начали предпринимать хоть какие-то меры для упреждения распространения инфекции, но до начала распространения штамма в геометрической прогрессии не было сделано ничего. Реальный карантин пока никто особо не соблюдает, тогда как ситуация с вирусом остается абсолютно неподконтрольной.

Как известно, 11 марта Кабмин ввел трехнедельный карантин по всей территории Украины.

13 марта глава СНБО Алексей Данилов заявил о закрытии украинских границ для иностранцев. На следующий день это решение одобрил президент Владимир Зеленский.

16 марта глава государства создал Координационный совет по борьбе с китайскими коронавирусом и анонсировал ужесточение карантинных мер в Украине.

17 марта Верховная Рада приняла закон "О защите населения от инфекционных болезней", предусматривающий наказание за нарушение правил карантина.

18 марта в Украине вступили в силу ограничения на транспортное сообщение, работу магазинов и проведение массовых мероприятий. Однако с их реализацией возникли определенные проблемы.

25 марта Кабмин принял решение объявить чрезвычайную ситуацию по всей стране, а также продлить карантинные меры на 30 дней.